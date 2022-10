Pese a críticas de izquierda, derecha y sindicatos, Gobierno hoy venderá Isagen

El Consejo de Estado negó las medidas cautelares solicitadas por varios congresistas colombianos que pedían suspender provisionalmente la venta del 57,61 % de las acciones que el Estado tiene en la generadora eléctrica. (Aquí: Isagén será subastada el 13 de enero ).



La medida fue adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó las pretensiones al considerar que la solicitud no coincidía con lo expuesto dentro de la demanda.



Tras conocerse la marcha de Colbún, que según explicó la compañía obedece al aumento del precio mínimo por acción en un 21,5 %, los senadores Álvaro Uribe, del partido de derechas Centro Democrático, y Jorge Robledo, de la formación de izquierdas Polo Democrático Alternativo, manifestaron su contrariedad con la operación.



Uribe consideró "ofensivo con Colombia" que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, haga el desafío de "vender a Isagen de cualquier manera, así haya un solo proponente".



El también expresidente Uribe, que en los últimos días ha criticado con dureza la venta del 57,61 % de acciones que tiene el Estado en la generadora eléctrica, reiteró que "construir la infraestructura de Isagen vale más del doble del precio pretendido de venta", estimado inicialmente en 2.000 millones de dólares.



"Venta de Isagen es enorme engaño al patrimonio público para derroche o subsidio a constructores de carreteras", añadió Uribe en alusión a la infraestructura vial que el Gobierno espera financiar con los recursos que obtenga en la subasta.



Por su parte, Robledo aseguró también en Twitter que la retirada de Colbún "demuestra que esa empresa nunca tomó la decisión de participar en la subasta de Isagen" y sacó varias conclusiones "graves" sobre la venta de la eléctrica. (Lea además: Uribismo se opone a venta de Isagen con un solo oferente ).



"No hay subasta. Es una pantomima con un solo oferente, Brookfield, que pagará por Isagen el mínimo, con una pérdida enorme para el país", expuso el senador, quien consideró que "todo Gobierno sensato suspendería una subasta que es una farsa contra el interés nacional".



Asimismo, Robledo esgrimió que "Brookfield no es una empresa de electricidad", sino "una especuladora que anda a la caza de ganancias fáciles como las que le darán con Isagen".



La polémica subasta de la eléctrica, a la que se oponen diversos sectores políticos, sindicatos y ONGs que incluso han emprendido acciones legales para frenarla, dio una vuelta de tuerca al conocerse la salida de Colbún.



La ONG Red por la Justicia Tributaria en Colombia (RJTC) consideró "ridículo" la venta con un solo postor, pues "sería un negocio con burro amarrado y sería triste que la expropiación de Isagen quedará en manos de un canadiense, sin que haya puja ni contrapropuesta".



Pese a las críticas y la marcha de Colbún, continúa programada para el miércoles la subasta a 4.130 pesos (unos 1,23 dólares) por acción de Isagen.



Isagen tiene siete centrales de generación de energía, seis de ellas hidroeléctricas y una térmica, con una capacidad instalada de producción de 3.032 MW, que aportan el 16 % de la energía que el país necesita.