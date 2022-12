Pese a lo aparatoso, en accidente en Villeta no hubo heridos: se salvaron motociclista y ciclista

El motociclista y el ciclista involucrados en el aparatoso accidente en la vía Bogotá - Villeta, cuyo video se hizo viral este fin de semana, salieron milagrosamente ilesos. Esto, a pesar de la violencia del choque que fue captado, al parecer, por uno de los participantes en la caravana de alto cilindraje.

De acuerdo con la Policía de Tránsito, motociclista y ciclista llegaron a un acuerdo económico, para posteriormente retirar los vehículos de la vía sin mayor novedad.

El accidente ocurrió en la vía Bogotá - Villeta, carretera que es bastante concurrida por motos de alto cilindraje que, generalmente, corren a altísima velocidad.

En las imágenes, se aprecia el momento justo en que ocurre el accidente, cuando uno de los integrantes de la caravana de motos adelantó a un camión por la derecha, a toda velocidad, e impactó de frente a un ciclista.

El motociclista que ocasionó el accidente también cayó y golpeó a otro miembro de la caravana, por lo que ambos terminaron cerca del separador, según se alcanza a ver en video.

Vía Villeta el sábado, al parecer el de la bicicleta falleció en la madrugada del domingo. #Colombia #GuardianesAntioquia pic.twitter.com/BO5Aqa8CLW — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) December 5, 2022

Pese a que en el siniestro no hubo víctimas que lamentar, el coronel Diego Mora, jefe de la seccional de Tránsito de Cundinamarca, dijo que se tomarán medidas en la vía para evitar más casos como estos.

Video abrió debate

El duro accidente generó un fuerte debate en redes sociales sobre la necesidad de poner freno a este tipo de caravanas, que se han vuelto comunes en vías de Colombia.

“Es impresionante! No se trata de licencia. No se trata se Soat. Se trata de responsabilidad vs criminalidad. Este es un accidente de alto nivel de criminalidad por el conductor de la moto, ya que pone en riesgo no solo la vida del ciclista, entre otros factores”, dice una de las tantas reflexiones que hay en Twitter a la publicación del video.

Este fin de semana hubo otro accidente en la misma vía, cuando un motociclista en un vehículo de alto cilindraje alto se llevó a otro en una motocicleta más pequeña, en el momento en que pasaba por un centro poblado. El hecho posterior al accidente también quedó registrado en un video:

#ATENTOS. Hace algunos momentos se registró fuerte accidente en la vía La Vega - Villeta (C/marca), donde moto de alto cilindraje arrolla a otro motociclista ocasionándole graves heridas. Ambos fueron llevados a centros médicos pero se desconoce estado de salud. pic.twitter.com/eMGtucB93o — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 4, 2022

