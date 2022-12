Pese a que EPM culminó construcción de Hidroituango, sigue la alerta roja

Con la terminación de la cresta de la presa de Hidroituango, alcanzada este viernes, se esperaba también la noticia de que los habitantes de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia pudieran regresar a sus viviendas, que dejaron hace más de un año tras la contingencia del proyecto. Sin embargo, deberán esperar mínimo una semana más.

Le puede interesar: EPM terminó la presa de Hidroituango

la directora del Dapard, Juliana Palacio, confirmó que su entidad no aprobó la nueva circular de alertas presentada por EPM el pasado jueves, pues consideran que aún no hay control total de la contingencia ni disminución del riesgo.

“Después de analizar todo lo presentado por EPM no estamos de acuerdo con su nueva circular, pues tenemos mucha incertidumbre frente al manejo que se le tiene a algunas partes del proyecto, en especial que no hay control del túnel derecho de desviación que fue el que ocasionó el evento del año pasado cuando se destaponó”, explicó Palacio.

La alerta roja está vigente para la zona del proyecto en construcción, así como para los corregimientos Puerto Valdivia de Valdivia y Puerto Antioquia de Tarazá, mientras que la alerta naranja cubre a los municipios de Cáceres y Caucasia, y la amarilla para Nechí.

Sin embargo, reiteró Palacio, “hasta que no tengamos certeza del control de dicho túnel y otras partes del proyecto, no aprobaremos levantar las alertas”.

Así las cosas, tanto EPM como los habitantes de estos territorios deberán esperar hasta el próximo viernes, día en que se reunirá el sistema nacional de gestión del riesgo para reevaluar la solicitud de la entidad antioqueña.