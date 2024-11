Petrismo busca retirar placa conmemorativa al expresidente Uribe en el Capitolio Nacional

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la senadora del Pacto Histórico , Esmeralda Hernández, presentó una acción de nulidad buscando que se ordene el retiro de la placa conmemorativa en homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez, instalada en el año 2019 en el Capitolio Nacional por el entonces presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar.

Entre los principales argumentos de la senadora autora de la ley que prohibió las corridas de toros en Colombia, está que en ninguna parte del reglamento del Congreso, se autoriza este tipo de monumentos, y menos sobre el Capitolio Nacional, considerado un bien de interés cultural de la Nación; pero también porque se estaría violando el decreto 2759 de 1997 que establece que no se pueden instalar “retratos del presidente de la república o de otros funcionarios públicos, lo mismo que cualquier grabado o leyenda que directa o indirectamente pueda interpretarse como homenaje de los titulares o empleados de dichas oficinas al primer mandatario de la nación, o a dichos funcionarios”. En este caso, se aduce invalidez frente al procedimiento porque Uribe era funcionario activo para la época al ser senador de la República.

Pero también detrás de esta solicitud de nulidad hay un claro interés político, ya que la senadora Hernández no se debe conmemorar a un expresidente que gobernó durante el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales o llamados falsos positivos.

“Estamos hablando de los gobiernos de los 6.402 falsos positivos, las chuzadas, la corrupción palpable en casos como el de Agro Ingreso Seguro. Unos gobiernos cuestionados internacionalmente por violaciones de derechos humanos. Entonces no puede afirmarse que Uribe es un colombiano ejemplar, al contrario, es símbolo de mucho de lo que rechazan los colombianos frente a la política y sobre lo que no queremos volver a vivir como país. Ojalá que el tribunal acoja estos argumentos y no se siga deshonrado la memoria de las víctimas con esta placa que es un monumento a la infamia”, puntualizó la congresista.

Cabe recordar que en el Capitolio no solo hay una placa conmemorativa al expresidente Uribe, sino también al expresidente Juan Manuel Santos que fue instalada durante la presidencia del Congreso del entonces senador del partido de la U, posteriormente petrista y hoy embajador en el Reino Unido, Roy Barreras .