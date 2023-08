Petro anuncia $8.000 millones para liga femenina de fútbol el próximo año

El presidente Gustavo Petro recibió a las jugadoras de la Selección Colombia femenina que dejaron en alto el nombre del país en el Mundial que se realizó en Australia. Allí les entregó la Orden de Boyacá.

En ese momento, el mandatario cuestionó a sus funcionarios por qué se le entrega la Orden de Boyacá en un grado mayor al director técnico, Nelson Abadía: "¿Por qué razón, y no quiero discutirlo, digamos, porque usted se lo merece, profesor, pero por qué razón el grado mayor de la condecoración va al profesor y grados menores de la condecoración a las futbolistas? No porque el profesor no se la merezca, sino porque las futbolistas se merecen la condecoración del grado mayor”.

Reiteró el presidente Petro que dentro del presupuesto del otro año en materia deportiva, se incluyen 8.000 millones de pesos para la liga colombiana de fútbol.

“Ocho mil es el presupuesto que pone el Gobierno, $8.000 millones para el año entrante, para que exista una liga profesional de fútbol femenino en Colombia. Estarán ustedes atentas al desarrollo de esas discusiones en el Congreso, pero sobre todo a convertirse en ley de la República, en la aplicación de la ley”, señaló Petro.

El presidente además cuestionó que las posiciones de poder en el deporte las tengan hombres: "El técnico, el presidente del Comité Olímpico, presidente de la División Mayor del Fútbol son hombres, esos se tiene que tener en cuenta (…) las feministas lo llaman el patriarcado”.

“Y dejó aquí mi apreciación un poco para el debate público: serán ustedes primero campeones mundiales que los hombres porque ustedes han aprendido a trabajar más en equipo. Porque todos, hombres y mujeres nacidos en una época histórica determinada, la que nos tocó vivir”.

