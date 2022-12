Después de la polémica por las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien aseguró que los ahorros pensionales podrían servir para financiar proyectos como el tren entre el Pacífico y el Caribe Colombiano, lo cual fue desmentido por el propio presidente Petro, ahora el mandatario defiende el proyecto y anuncia que se haría a través de una Alianza Público privada.

A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado le respondió al exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, quien calificó de disparatada la propuesta de construir un tren entre Buenaventura y Barranquilla “sin carga, sin estudios técnicos, de costo descomunal, a través de miles de kilómetros de selvas y pantanos.”

Dice el presidente Petro que no es ingenuo y que incluso ha recibido varias solicitudes para empezar un proceso a través de una APP: “Juan Camilo, el gobierno no es ingenuo. Pensar un un tren complementario al canal de Panamá no es una ingenuidad. El Gobierno ya ha recepcionado varias solicitudes que se tramitarán de acuerdo a la ley de app, que implica antes que nada los estudios y luego la concertación social”.

“Si es por el método legal de la ley de APP, estudios, financiación y riesgo de las líneas férreas complementarias al canal de Panamá, como en toda concesión, van de cuenta del posible concesionario”, agregó el mandatario.

El pasado 1 de junio, el presidente Petro aseguró que el proyecto podría costar 14 millones de dólares por kilómetro y explicó que se financiaría con la carga: “50 billones ha entregado Buenaventura a Colombia por los contenedores que se importan o que se exportan de la economía colombiana, esos son los que pagan los 50 billones de los que la Nación ha vivido parcialmente”.

“Imagínense lo que sería este proyecto, exclusivamente en las zonas más pobres de Colombia, Pacífico y Caribe, que ya no serían los contenedores de la economía nacional, sino que son los contenedores de la economía mundial, los que van de tránsito entre Asia y Europa”, dijo el entonces candidato Petro sobre su propuesta.

