Petro asegura que si necesita apoyo de China para parar genocidio en Gaza, “lo pedirá”

El presidente Gustavo Petro cuestionó el rol de la ONU de cara a los conflictos activos en el mundo, en especial la ocupación de Israel en la franja de Gaza.

“¿Puede mirar Naciones Unidas la cara de la humanidad permitiendo eso? Nadie lo va a perdonar por generaciones. Naciones Unidas se acaba, si siguen ese camino. Si bloquean en el Consejo de Seguridad, se vota en la Asamblea General. Y lo que se vota ya no es una solicitud, sino la configuración de un ejército de salvación de la humanidad”, dijo Petro en una reunión de alto nivel en Nueva York en el marco de la Asamblea de la ONU.



Buscaría respaldo de China

En su intervención, Petro retomó el mensaje que varios jefes de Estado han emitido en las últimas semanas en torno a la situación en la Franja de Gaza así como el reconocimiento del Estado Palestino. Dice el presidente colombiano que si no hay apoyo suficiente en Europa, él mismo buscaría respaldo internacional en otros sectores.

“Y si me toca decirle a China que ponga los destacamentos, lo solicito. Porque no se puede permitir ni un día más. Y porque los ejércitos de Europa y Estados Unidos se han rendido ante Hitler. (...) Le toca al resto de la humanidad responder porque no se puede permitir un día más de genocidio", añadió el mandatario.

Presidente Gustavo Petro en Estados Unidos Foto: Presidencia - Juan Cano

Petro aseguró también que "lo que están haciendo en Gaza es un experimento como Hitler, igualito, cuando empezó a probar las cámaras de gas y los campos de concentración" e insistió en que "acabar el genocidio significa (crear) una fuerza armada de paz de Naciones Unidas".