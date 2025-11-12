Petro designa a Marcela Tovar como embajadora en la ONU y Austria

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a su decisión de suspender las comunicaciones de la inteligencia militar colombiana a las agencias estadounidenses. Petro ha dicho que esta decisión se va a mantener hasta que cesen las operaciones del Gobierno Trump contra las lanchas en el Caribe y el Pacífico.

Petro, además, habló de "descolonizar" la lucha contra los narcotraficantes y en el mismo sentido anunció cambios para la ONU y Austria.

"Nadie puede poner en duda ni un centímetro, la apuesta de Colombia al respeto de las normas internacionales, que incluidas las de la lucha contra el narcotráfico, así se hayan configurado mal por el influjo de poderes colonizadores entre las Naciones Unidas. Usaremos las medidas que tenemos hasta el final para descolonizar la lucha contra los narcotraficantes. Por ello pondré de embajadora ante la ONU y Austria en Viena a Marcela Tovar", dijo Petro.

Foto: Presidencia.

Además, en otro trino, el presidente Gustavo Petro aseguró que algunos miembros de las agencias estadounidenses estarían usando la información que se les pasa para atacarlo a él y a su familia.



"Las posibilidades de la articulación de los cuerpos de inteligencia sí se han discutido en la cúpula militar y policial, en los actuales momentos de agresión contra Colombia. Sobre todo cuando miembros de las agencias no están actuando para atacar a los narcotraficantes, sino para atacar al presidente, su familia y su posición política; eso excede sus funciones en Colombia y ataca de frente la soberanía nacional", dijo Petro.

Además, en otra publicación, Petro aseguró que solicitó una reunión con los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos y, hasta ahora, no ha sucedido.

"Solicité en carta escrita al gobierno de Biden y al de Trump la desclasificación de los informes de la inteligencia norteamericana en el año 1985 para determinar sus observaciones a los hechos de la toma y retoma del Palacio, sin respuesta positiva. ¿Cómo se pide informaciones ilimitadas de nuestros organismos de inteligencia y no hay un sentido de correspondencia justa, al contrario?", dijo el presidente Petro.