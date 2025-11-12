En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro designa a Marcela Tovar como embajadora en la ONU y Austria

Petro designa a Marcela Tovar como embajadora en la ONU y Austria

El presidente Gustavo Petro aseguró que hay que "descolonizar" la lucha contra los narcotraficantes.

Petro designa a Marcela Tovar como embajadora en la ONU y Austria
Petro designa a Marcela Tovar como embajadora en la ONU y Austria
Foto: Ministerio de Justicia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad