Petro ordenó ampliar presencia de militares colombianos en frontera con Venezuela por Catatumbo

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro confirmó que solicitó ampliar la presencia de militares colombianos en frontera con Venezuela por el Catatumbo. “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al Ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos Estados la que lo logra”, informó.

Lo hace en medio de la tensión que ha generado el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe. El mandatario ha dejado en evidencia que no ve con buenos ojos una posible intervención en Venezuela. En un consejo de ministros reveló que, a través de voceros, hizo llegar su postura al gobierno Trump. Dijo que “los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, (y con eso) meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema de que arrastran a Colombia”.

Venezuela moviliza su Armada ante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Foto: AFP

Cabe mencionar que, con la firma del memorando para la creación de la zona binacional con Venezuela, el presidente ya había hablado de una cooperación y articulación en materia militar para combatir el narcotráfico y otros delitos en las fronteras. Esta decisión iría en esa línea; sin embargo, en su momento generó preocupación por la posibilidad de la presencia del Ejército Bolivariano en territorio colombiano. Los ministerios de Comercio y de Defensa desmintieron dicha información.

Por su parte, la canciller Rosa Villavicencio también se refirió al despliegue militar de Estados Unidos y descartó la posibilidad de una intervención. “La posición siempre es abogar por el diálogo diplomático y la solución de las controversias de esa forma”.