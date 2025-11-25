Petro reconoce que su frase fue inapropiada y ofrece disculpas a las mujeres

El presidente Gustavo Petro ofreció este martes 25 de noviembre una rectificación pública y disculpas por la frase que pronunció durante un consejo de ministros, cuando aseguró: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro y si sabe acompasarlos, pues será una gran mujer”. Sus palabras habían generado fuertes críticas por parte de organizaciones de mujeres, sectores políticos y ciudadanía.

“Rectifico la expresión que utilicé cuando hablé de la felicidad de las mujeres, refiriéndome a una parte específica de su cuerpo y a otra. Reconozco que esa forma de expresarme fue desafortunada pero científica y que al hacerlo di pie a que se entendiera una reducción de lo que nunca debe reducirse, la grandeza integral de las mujeres”, dijo.

Petro ofreció disculpas directas a Tatiana Echavarría Arango, quien interpuso la acción judicial que motivó el pronunciamiento, a su hija y a todas las mujeres que se sintieron ofendidas. “Presento mis excusas. (...) Siempre estaré para apoyarlas y defenderlas”, expresó.

El mandatario reiteró que su convicción es que ninguna mujer debe ser valorada de manera fragmentada.



“Quiero que quede claro mi convicción profunda en que ninguna mujer debe ser mirada, tratada ni valorada de forma fragmentada. Ninguna es solo su cuerpo, ninguna es solo su mente. (...) Cada mujer es un universo entero y merece que se la nombre como un ser total, digno y libre”, agregó el presidente.