Petro responde críticas de EEUU en la ONU y le solicita no entrometerse en política interna del país

El presidente Gustavo Petro respondió a la dura intervención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que el embajador Michael Waltz cuestionó las políticas de seguridad de su Gobierno y advirtió sobre un eventual retiro del apoyo a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

El mandatario aseguró: “Le solicito respetuosamente al Gobierno de los EE. UU. no entrometerse en la política interna de Colombia“, señaló Petro en X.

Durante su pronunciamiento, Petro indicó que el Consejo de Seguridad solo acompaña, a solicitud del Estado colombiano, el proceso de paz con las Farc, el cual, dijo, se está cumpliendo.

Asimismo, rechazó lo que calificó como una posición equivocada de Estados Unidos frente a temas como el narcotráfico, la trata de personas y ahora el proceso de paz, señalando que el trasfondo de estas críticas es presionar un cambio en la postura de Colombia frente al conflicto en Gaza.



“La posición errada de los EE. UU. en materia de narcotráfico, de trata de personas y ahora del proceso de paz con las Farc, que busca es el cambio de nuestra posición sobre el genocidio de Gaza, no es aceptada por nuestro Gobierno”, señaló Petro en su Cuenta de X.

Presidente Gustavo Petro en discurso de la Asamblea de la ONU Foto: captura de video

Las declaraciones del presidente se dan después de que Waltz acusara a su Gobierno de tener políticas de seguridad “irresponsables”, sin planificación ni coordinación, lo que según dijo ha aumentado la violencia y la inestabilidad en el país.

El embajador también criticó lo que denominó “retórica incendiaria”, al referirse al llamado de Petro en Nueva York para que soldados estadounidenses desobedecieran órdenes relacionadas con la guerra en Gaza.

Otro de los puntos planteados por Estados Unidos fue la preocupación por el rumbo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que, según Waltz, ha desviado su mandato de supervisar la desmovilización de las FARC hacia otros temas como justicia transicional y apoyo a minorías. El diplomático advirtió que Washington revisará si la continuidad de dicho mandato sigue siendo efectiva.