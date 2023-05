Petro se reunirá esta semana con presidentes de las altas cortes tras polémica con fiscal

El presidente colombiano, Gustavo Petro , se reunirá esta semana con los jefes de las altas cortes del país tras la polémica que tuvo la semana pasada con el fiscal general, Francisco Barbosa, luego de que el mandatario aseguró que él es el jefe de ese funcionario.

Así lo afirmó este lunes el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien dijo a periodistas que "se está cuadrando la agenda, será muy pronto, esta misma semana".

"No tengo todavía noticia de exactamente en qué momento (se realizará el encuentro). Pero sí, tanto los presidentes de las altas cortes como el presidente de la República tienen toda la intención de reunirse, de conversar (...) y esta semana se reunirán", dijo el ministro.

La semana pasada, Petro desató una polémica al asegurar en declaraciones a la prensa en la ciudad española de Salamanca que como jefe de Estado "está demandando" información sobre un caso y "no insultos de alguien del cual" no es "sino jefe administrativo y no más, pero que merece que se le responda al jefe del Estado".

"El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él", manifestó Petro.

La declaración del jefe de Estado se dio en medio de una controversia que tiene desde hace meses con el fiscal general, quien ha cuestionado decisiones del presidente, principalmente relacionadas con su política de paz total.

Las críticas al mandatario llegaron desde diversos sectores, especialmente en la rama judicial que manifestó su preocupación porque considera que el mandatario está haciendo una "errada interpretación del artículo 115 de la Constitución".

Lo dicho por el mandatario, según la Corte Suprema de Justicia, desconoce "la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de derecho".

El alto tribunal le recordó al jefe de Estado que "los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones".

Horas después, el funcionario aseguró que su familia saldrá del país por "temor de que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia"

Es de señalar que el fiscal general se reunió de manera virtual, este lunes, con los presidentes de las altas cortes.

