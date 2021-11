Petro y Zuluaga piden debido proceso para Sergio Fajardo tras fallo de la Contraloría

Desde distintas orillas políticas, precandidatos a la Presidencia de la República opinaron sobre la situación del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, a propósito del fallo de la Contraloría en su contra por el caso Hidroituango y su decisión de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El senador de la Colombia Humana Gustavo Petro, afirmó que lo que hay contra Fajardo es una sanción administrativa y que, conforme a la CIDH, esta no produce inhabilidad política.

“Yo logré quitar esas inhabilidades del camino y no se puede utilizar una sanción administrativa, no penal, para inhabilitar una persona. Es decir, los derechos políticos de Fajardo hoy siguen vigentes plenamente, no se pueden conculcar porque estaríamos violando la Convención Americana de Derechos Humanos”, indicó.

Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático, manifestó a su turno que “todo colombiano tiene el derecho al debido proceso” y que “cada ciudadano en función de eso determina cómo tiene que ejercerlo”.

“Lo importante siempre en estas cosas, porque yo ya lo padecí, es que se establezca la verdad judicial, que es la que se establece con el respeto a las distintas instancias que le corresponde vigilar, juzgar y hacer las investigaciones en cada una de las áreas que tienen que ver con su responsabilidad”, agregó Zuluaga.

Por su parte, el senador Rodrigo Lara indicó que Fajardo está empleando todos los medios para defenderse y dijo que espera “pueda superar esa situación”.

Sin embargo, Lara señaló que, “cuando se va a gobernar a Colombia, hay que respetar las instituciones del país y las decisiones judiciales”.

Finalmente, Alejandro Gaviria, compañero de Fajardo en la Coalición Centro Esperanza, afirmó que confía y cree en la honestidad del exalcalde, que su presencia en la contienda electoral “es muy importante y fortalece la democracia colombiana”.