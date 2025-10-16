Piden abrir desacato contra Petro por “rectificación inexacta y confusa” en caso fiscal Burgos

La defensa del fiscal Mario Burgos pidió iniciar un proceso de desacato contra el presidente Gustavo Petro alegando que no cumplió a cabalidad la orden de rectificar sus afirmaciones contra el funcionario a quién llamó “narcofiscal” y relacionó con implicados en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

En la noche del miércoles, el mandatario escribió en redes sociales que reconocía que si bien el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, no registra condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias, y que goza de la presunción de inocencia como cualquier ciudadano.

Además, señaló que las afirmaciones hechas previamente sobre la labor del fiscal constituyen opiniones y juicios de valor emitidos en el ejercicio legítimo del control político y del debate democrático propio de su cargo.

Sin embargo, en publicaciones siguientes, el presidente además de cuestionar la decisión judicial que ordenó la rectificación, volvió a emitir acusaciones contra Burgos.



Presidente Petro - fiscal Mario Burgos Foto: Presidencia - Fiscalía

“El fiscal Burgos no investigó al principal sospechoso del asesinato del fiscal Paraguayo Pecci en Cartagena, el señor Marset, integrante de la Junta del Narcotráfico. Los investigadores que puso el fiscal Pecci para mí hijo están presos por sus relaciones con el crimen. La nueva fiscal del caso es de la misma cuerda del fiscal Burgos y ya uno de sus escoltas el CTI está preso por narcotráfico. Cada vez que más denunció, más y más procesos se abren contra mí hijo”, dijo Petro.

En esa medida, Juan Sebastián Rondón, abogado de Burgos, le dijo al juez 54 administrativo de Bogotá que es necesario abrir el desacato contra Petro porque no acató el tiempo ordenado para la rectificación (40 días) y su publicación en X simuló el cumplimiento y, por el contrario, generó confusión.

“... con el ánimo de causar confusión en la ciudadanía, y continuar con el suministro de información inexacta, el presidente de la República indicó que el doctor Mario Burgos “tiene investigaciones”, sin hacer ninguna precisión respecto a que estas son ajenas a la información que a él se le obligó rectificar. Esto es, ninguna de estas investigaciones están relacionadas con supuestos vínculos con el narcotráfico y/o el supuesto favorecimiento al señor Sebastián Marset en el marco del proceso penal adelantado por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci”, argumentó la defensa de Burgos.

El abogado Rondón agregó que el fallo también instruyó que la rectificación se diera por medios televisados, algo que no hizo Petro y por ello, amerita el desacato solicitado.

Finalmente, la defensa pidió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) o a la Presidencia de la República la información o el formulario de solicitud de alocución presidencial del 15 de octubre de 2025, para verificar las gestiones de cumplimiento.