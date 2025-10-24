En vivo
Blu Radio  / Nación  / Piden al CNE revocar inscripción de candidata en Villeta, esposa de alcalde anulado

Piden al CNE revocar inscripción de candidata en Villeta, esposa de alcalde anulado

Es por eso que ante el CNE se presentó una solicitud de revocatoria de inscripción contra Mora, la cual esperan sea resuelta antes del sábado 25 de octubre, fecha en la que vence el plazo para efectuar cambios en las candidaturas por revocatoria.

Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

El próximo 9 de noviembre se llevarán a cabo elecciones atípicas en el municipio de Villeta (Cundinamarca), luego de que el pasado 11 de julio la Sección Quinta del Consejo de Estado anulara la elección del alcalde Yosimar Reyes, por cuenta de una inhabilidad derivada de la firma de un contrato con una entidad pública desde su ferretería durante el año anterior a su elección, en octubre de 2023.

La elección será entre cuatro candidatos: Ángela Moreno, exalcaldesa de Engativá y respaldada por el Partido Liberal; Dora Murcia, respaldada por el Centro Democrático; Bernardo Olaya, exmandatario local que buscaría un tercer periodo; y Yeimmy Paola Mora, avalada por Cambio Radical, quien se presenta como la continuidad del exalcalde Reyes. Incluso, en su publicidad aparecen juntos con la consigna de campaña: “Lo que empezamos, lo terminamos juntos”.

Sin embargo, diferentes veedores ciudadanos han denunciado que la candidata Mora estaría incurriendo en una inhabilidad para aspirar a la Alcaldía, ya que es esposa del exalcalde Reyes. Entre los soportes presentados de la relación entre la candidata y el exmandatario se encuentran fotografías publicadas en redes sociales de su matrimonio en 2017, su certificado de matrimonio y los certificados de seguridad social de Reyes, en los cuales Mora figura como beneficiaria.

La inhabilidad estaría consignada en el numeral 4° del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que establece que no podrá ser alcalde “quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio”.

Aunque existen varios conceptos jurídicos que señalan que, como en el caso del exalcalde Reyes se presentó una nulidad electoral cuyos efectos son ex tunc, es decir, se asume que la elección nunca ocurrió, podría interpretarse que no existe inhabilidad para que Mora participe en los comicios.

Por ello, ante el Consejo Nacional Electoral se presentó una solicitud de revocatoria de inscripción contra Mora, la cual esperan sea resuelta antes del sábado 25 de octubre, fecha en que vence la posibilidad de realizar cambios en las candidaturas por revocatoria.

