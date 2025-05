El gesto de la Alcaldía de Villeta que le aplauden en todo Cundinamarca

Luego de semanas de espera, los ciudadanos de Villeta, Cundinamarca, recibieron algo que los sorprendió y alegró por completo. Desde la Alcaldía, encabeza del alcalde Yosimar Reyes, se hizo entrega de dos casas a personas en situación de pobreza extrema totalmente gratuitas, de muchas más que se buscan entregar en las próximas semanas.

Estas casas, ubicadas tanto en la zona urbana como en la rural del municipio, representan mucho más que una estructura física: "son un verdadero símbolo de esperanza, dignidad y justicia social", indicó la Alcaldía. La iniciativa fue posible gracias a una valiosa alianza entre la Alcaldía Municipal, la Gestora Social, la Fundación Orden de Malta, la Fundación Compasión y el comercio local, que se unieron para "hacerlo posible".

"Para mí, no hay mayor satisfacción que ver a una familia recibir las llaves de su hogar, sabiendo que detrás de eso hubo amor, esfuerzo y esperanza compartida. Eso es lo que me mueve cada día como alcalde (...) Esto apenas comienza. Mientras esté en mis manos, no vamos a descansar hasta que más familias de Villeta vivan con dignidad, con alegría y con el derecho a un hogar seguro. Este es el sueño colectivo que vamos a seguir construyendo", expresó el alcalde.

El objetivo de la Alcaldía de Villeta será entregar otras 18 casas y beneficiar al menos a 100 personas en todo el municipio, un gesto que, según pueblos aledaños, ha sido aplaudido en todo el departamento de Cundinamarca.

"Además del componente de vivienda, este programa incluye acompañamiento psicosocial,nformación en economía familiar y apoyo en empleabilidad, con el fin de garantizar que las familias beneficiadas logren una verdadera transformación en sus condiciones de vida", explicaron en la Alcaldía.