“Pido a Petro dejar de comportarse como un ‘machiprogre’”: representante Juviano por caso Florián

La controversia por la suspensión del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, continúa generando un terremoto político y jurídico en el país. Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente su nombramiento por violación a la Ley de Paridad de Género, la representante a la Cámara Catherine Juvinao cuestionó con dureza al presidente Gustavo Petro, a quien acusó de estar traicionando las luchas feministas.

“Le pido al presidente Petro que deje de comportarse como un machiprogre y que honre el voto que le dieron las mujeres gracias a las cuales hoy es presidente”, afirmó Juvinao en entrevista con Mañanas Blu.

Aquí lo correcto es que nombren a una mujer. Hay muchísimas mujeres, ojo, de la izquierda que han acompañado a Gustavo Petro supremamente preparadas. En este momento las mujeres en Colombia ya están teniendo más participación en la educación superior que los hombres. Están recibiendo más títulos de formación profesional y de posgrado que los hombres. De manera que aquí, y para rebatir también esa creencia de que las leyes de cuotas es para meter rellenos, aquí hay muchas mujeres en Colombia sobresaliente que tienen todas las calidades intelectuales, profesionales y éticas para conducir un ministerio que fue creado por las mujeres. Así que yo le pido al presidente Petro que deje de mostrarse como un conservador de izquierda, que deje de comportarse como un machi progre, que es como se está comportando, y que honre. puntualizó

La polémica por la Ley de Cuotas

La discusión se centra en la interpretación de la Ley 24 24 de 2024, que obliga a que por lo menos el 50% de los ministerios estén encabezados por mujeres. Según Juvinao, esta norma “no nace para validar identidades de género, sino para reparar décadas de exclusión política de las mujeres”.

El nombramiento de Florián fue demandado al considerar que, aunque él se autoreconoció como mujer para cumplir la cuota, su cédula y decreto de designación lo identifican como hombre. Para la congresista, se trató de una “acrobacia hermenéutica, una leguleyada para torcerle el pescuezo a la ley”.

El tribunal respaldó esa interpretación al señalar que la norma está concebida en términos binarios —hombres y mujeres— y que cualquier ampliación hacia identidades no binarias o de género fluido requeriría una reforma legislativa.

La representante insistió en que el debate no se trata de desconocer derechos de la población diversa. “La libertad personal de autorreconocerse con una identidad de género merece respeto y es irrenunciable. Pero eso no puede usarse para burlar una conquista histórica de las mujeres”, subrayó.

En este punto, Juvinao marcó distancia del discurso oficialista que ha intentado enmarcar la discusión como un asunto de progresismo.

Aquí no se está discutiendo si el señor Florián es libre o no de asumirse como quiera; lo que no puede hacer es quebrar la ley de paridad con ese argumento dijo.

Críticas directas al presidente Petro

El choque entre Juvinao y el presidente se ha intensificado en los últimos días, después de que Petro respondiera a sus señalamientos en redes sociales. La congresista aseguró que se sintió intimidada por sus palabras: “Presidente Petro, tenga mucho cuidado con este tipo de declaraciones. Yo lo responsabilizo de cualquier cosa que me pueda pasar”.

La representante recordó que el Ministerio de la Igualdad es una figura inspirada en experiencias internacionales y que en la mayoría de países está liderado por mujeres. “No tiene ninguna presentación que se haga una trampa para volver a meter a Florián. Ese ministerio fue creado como una reivindicación de las mujeres”, sostuvo.



¿Qué sigue para el caso Florián?

De acuerdo con la representante, el gobierno no podrá subsanar la irregularidad con renuncias y nuevos nombramientos, como lo sugirió el exministro Armando Benedetti. “La nulidad del decreto se analiza al momento de su expedición. El acto jurídico se vicia en ese instante y no puede corregirse con acciones posteriores”, explicó.

Juan Carlos Florián Foto: Ministerio de la Igualdad

El proceso de fondo en el Tribunal de Cundinamarca podría tardar entre seis meses y un año, tiempo en el cual Florián permanecería suspendido. En ese escenario, el Ejecutivo se vería obligado a nombrar a una mujer al frente del Ministerio de la Igualdad.