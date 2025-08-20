Publicidad

Ministerio de la Igualdad abrirá casa para atender a comunidad LGBTIQ+ en Barrancabermeja

Ministerio de la Igualdad abrirá casa para atender a comunidad LGBTIQ+ en Barrancabermeja

La Alcaldía de Barrancabermeja se comprometió con predio y el Ministerio de la Igualdad a dotarlo para que funcione la 'Casa de La Diversidad' para la atención de personas de la comunidad LGBTIQ+.

Ministro de la Igualdad en Barrancabermeja.jpg
Blu Radio. Ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián //Foto: Alcaldía de Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 20, 2025 10:44 a. m.

El ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián, visitó Barrancabermeja y junto con la Administración Distrital acordó la creación de una hoja de ruta para fortalecer la atención a poblaciones vulnerables en el distrito y la región del Magdalena Medio.

Uno de los principales anuncios fue la puesta en marcha de la “Casa de la Diversidad”, un espacio destinado a la atención integral de la comunidad LGBTIQ+ de Barrancabermeja. El ministro solicitó a la Alcaldía disponer de un predio para adecuarlo, mientras que el Gobierno nacional asumirá la dotación.

“El ministro nos pidió poner a disposición un inmueble para que ellos puedan dotarlo y allí pueda funcionar la Casa de la Diversidad”, explicó el alcalde Jonathan Vásquez, quien además confirmó que se trabajará en un pacto por la igualdad en el Magdalena Medio, el cual incluirá la llegada de programas nacionales como Hambre Cero, dirigido a combatir la desnutrición infantil y apoyar al adulto mayor, y Jóvenes en Paz, para la prevención de violencias y generación de oportunidades.

Por su parte, el ministro Florián indicó que el objetivo es implementar medidas de garantía de derechos para las 14 poblaciones priorizadas por su cartera, entre ellas habitantes en condición de calle, campesinos, personas con discapacidad, población LGBTIQ+ y ciudadanos en situación de pobreza extrema.

Representantes de la comunidad LGBTIQ+ celebraron el anuncio. “Esta visita fue de gran importancia y de impacto para nuestro territorio. Estamos felices y ahora lo que sigue es poder materializar los compromisos que quedaron”, expresó Anyel Durán, vocera de esta población en Barrancabermeja.

