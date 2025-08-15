Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Multa a Éxito
Congreso ANDI
Cumbre Putin-Trump
Polémica Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Buscan en Sabana de Torres cuerpos de 16 desaparecidos en masacre de Barrancabermeja

Buscan en Sabana de Torres cuerpos de 16 desaparecidos en masacre de Barrancabermeja

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) realiza la séptima intervención en Sabana de Torres para hallar 16 cuerpos de desaparecidos de masacre en Barrancabermeja.

Búsqueda desparecidos masacre Barrancabermeja.jpg
Blu Radio. Búsqueda desaparecidos masacre Barrancabermeja //Foto: UBPD
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: agosto 15, 2025 08:21 a. m.

En medio de una zona boscosa de la vereda ‘La Pola’, en el municipio de Sabana de Torres, Santander, un grupo de expertos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) avanza en la intervención de un terreno donde, según las investigaciones humanitarias y extrajudiciales, podrían estar inhumados los cuerpos de 16 personas desaparecidas el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, durante una incursión paramilitar en la que fueron desaparecidas 25 personas. Hasta la fecha, nueve cuerpos han sido hallados.

Carlos Ariza, antropólogo élite que lidera la acción forense, explicó que actualmente trabajan en uno de los tres polígonos de interés forense identificados para este caso.

“Estamos en la liberación de espacios con maquinaria pesada, pero sin tala de árboles de gran tamaño, retirando solo vegetación arbustiva para abrir senderos que nos permitan desarrollar las labores prospectivas. Usaremos excavaciones en área, pozos de sondeo y trincheras estratigráficas para identificar alteraciones hechas por el hombre, relacionadas con el ocultamiento de cuerpos”, señaló.

El área en el que trabajan cubre cerca de 1.300 metros cuadrados, aunque la búsqueda completa se concentra en un área de 3.800 m², de los cuales ya se han intervenido 2.000 m².

Las labores combinan maquinaria tipo miniretroexcavadora y técnicas tradicionales de arqueología forense, con el objetivo de confirmar o descartar plenamente la disposición de restos humanos en el lugar.

Lea también:

  1. Unidad de Búsqueda.JPG
    Imagen Unidad de Búsqueda/ foto referencia
    Santanderes

    Unidad de Búsqueda activa plan para hallar a más de 2.000 desaparecidos en Santander

  2. Intervención cementerio Barrancabermeja 1.jpg
    Blu Radio. Intervención cementerio Barrancabermeja //Foto: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
    Santanderes

    Unidad de Búsqueda recuperó en cementerio de Barrancabermeja 31 cuerpos de desaparecidos

Daladier Jaramillo, coordinador de la UBPD en el Magdalena Medio, indicó que esta acción hace parte del plan de descarte y verificación de sitios del Plan Regional de Búsqueda Barrancabermeja-Región.

Publicidad

“Es un trabajo desarrollado junto con el Colectivo de Familiares del 16 de Mayo y un despliegue forense significativo. Con esta intervención culminamos una serie de sitios identificados junto a las familias, y esperamos seguir generando respuestas a partir de los hallazgos o descartes que se den en esta zona”, afirmó.

La UBPD reiteró que este trabajo es el resultado de un esfuerzo conjunto con las familias buscadoras, quienes han aportado información para orientar las excavaciones. El propósito es avanzar en la recuperación de los cuerpos y entregar verdad y reparación a quienes han esperado por más de 27 años noticias de sus seres queridos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Sabana de Torres

Santander

Desaparecidos

Magdalena Medio