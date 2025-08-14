Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Adiós a Miguel Uribe
Atentado a representante Triana
Caso Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alias ‘El Armero’, quien fabricaba y modificaba armas, fue capturado en Barrancabermeja

Alias ‘El Armero’, quien fabricaba y modificaba armas, fue capturado en Barrancabermeja

Según la Policía, alias 'El Armero' tenía la capacidad de fabricar hasta el 70 % de un arma de fuego y transformar armas traumáticas para incrementar su poder letal.

Alias 'El Armero' Barrancabermeja.jpg
Blu Radio. Alias 'El Armero' Barrancabermeja //Foto: Policía del Magdalena Medio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 14, 2025 09:28 a. m.

En el barrio Rafael Rangel, comuna seis de Barrancabermeja en un operativo conjunto entre el Gaula de la Policía y la Fiscalía fue capturado en flagrancia alias’ El Armero’, un hombre de 34 años señalado de fabricar armas de fuego y modificar municiones para aumentar su letalidad.

Durante el procedimiento de registro y allanamiento, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo pluma calibre 22, considerada de alto riesgo por su fácil ocultamiento y uso en acciones delictivas, una pistola traumática modificada, un revólver traumático modificado, 49 cartuchos calibre 9 mm modificados, 36 cartuchos calibre 38, 24 cartuchos calibre 22, nueve cartuchos calibre 9 mm, dos cartuchos calibre 5.56 y 35 cartuchos calibre 9 mm traumáticos listos para modificación.

De acuerdo con el coronel Ángel Vivas Casas, subcomandante de la Policía del Magdalena Medio, “el detenido tenía la capacidad de fabricar hasta el 70 % de un arma de fuego y transformar armas traumáticas para incrementar su poder letal”

Alias ‘El Armero’ y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía. En audiencia un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Lea también:

  1. Escribir en WhatsApp
    Escribir en WhatsApp, referencia
    Foto: Blu Radio
    Santanderes

    Amenazas por WhatsApp generan alarma entre líderes sociales y políticos en Barrancabermeja

  2. Mariposario en centro comercial.jpg
    Blu Radio. Mariposario centro comercial San Silvestre //Foto: centro comercial San Silvestre
    Santanderes

    Comunidad víctima de la violencia protege mariposas y las exhibe en Barrancabermeja

En lo corrido de este año, la Policía del Magdalena Medio ha incautado 109 armas de fuego y capturado a 821 personas por distintos delitos en Barrancabermeja.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades ilícitas a través de las líneas oficiales de atención.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Barrancabermeja

Santander

Arma de fuego

Policía Nacional