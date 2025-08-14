Alias ‘El Armero’, quien fabricaba y modificaba armas, fue capturado en Barrancabermeja

En el barrio Rafael Rangel, comuna seis de Barrancabermeja en un operativo conjunto entre el Gaula de la Policía y la Fiscalía fue capturado en flagrancia alias’ El Armero’, un hombre de 34 años señalado de fabricar armas de fuego y modificar municiones para aumentar su letalidad.

Durante el procedimiento de registro y allanamiento, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo pluma calibre 22, considerada de alto riesgo por su fácil ocultamiento y uso en acciones delictivas, una pistola traumática modificada, un revólver traumático modificado, 49 cartuchos calibre 9 mm modificados, 36 cartuchos calibre 38, 24 cartuchos calibre 22, nueve cartuchos calibre 9 mm, dos cartuchos calibre 5.56 y 35 cartuchos calibre 9 mm traumáticos listos para modificación.

De acuerdo con el coronel Ángel Vivas Casas, subcomandante de la Policía del Magdalena Medio, “el detenido tenía la capacidad de fabricar hasta el 70 % de un arma de fuego y transformar armas traumáticas para incrementar su poder letal”

Alias ‘El Armero’ y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía. En audiencia un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

En lo corrido de este año, la Policía del Magdalena Medio ha incautado 109 armas de fuego y capturado a 821 personas por distintos delitos en Barrancabermeja.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades ilícitas a través de las líneas oficiales de atención.