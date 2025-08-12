Publicidad

Frustran ataque armado en Rionegro, Antioquia: fue abatido el sicario y un joven fue aprehendido

Frustran ataque armado en Rionegro, Antioquia: fue abatido el sicario y un joven fue aprehendido

Según la Policía de Antioquia, en el lugar fueron incautados un fusil, un revólver y una motocicleta utilizada por los atacantes.

ATENTADO RIONEGRO-ALCALDÍA DE RIONEGRO.jpg
Frustran atentado en Rionegro, Antioquia.
Foto: Alcaldía de Rionegro
Por: María Fernanda Quejada
|
Actualizado: agosto 12, 2025 08:28 a. m.

Autoridades frustraron un ataque armado en el municipio de Rionegro: en el operativo fue abatido el sicario y un menor de edad fue aprehendido. Según la Policía de Antioquia, en el lugar fueron incautados un fusil, un revólver y una motocicleta utilizada por los atacantes.

Las autoridades en Rionegro se encuentran en alerta a raíz de la escalada violenta que se reporta no solo en este municipio, sino en varios del Oriente antioqueño. En el más reciente hecho, ocurrido en zona urbana del sector La Galería, tres ciudadanos, al parecer propietarios de una distribuidora mayorista de gaseosas, fueron blanco de un ataque armado mientras se desplazaban en una camioneta.

La patrulla del cuadrante, que se encontraba cerca, reaccionó de inmediato, lo que desencadenó un intercambio de disparos. Como resultado, según explicó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, uno de los sicarios fue abatido y también fue aprehendido un joven de 17 años, señalado por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

“Logrando abatir a un delincuente que corresponde al nombre de Daniel Alonso López Atehortúa alias Tortuga, conocido en el mundo criminal como Dulce María. De igual manera, se logra la aprehensión de un menor de edad, un adolescente conocido del delincuencialmente como Puño, este último oriundo del municipio de Bello”, aseveró.

En el lugar fueron incautados un fusil, un revólver y una motocicleta utilizada por los sicarios. Según la Policía de Antioquia, minutos después, en el barrio Alto Bonito, también se halló otra moto implicada en el hecho, que presentaba inconsistencias en su registro.

Por el momento, las autoridades afirmaron que las investigaciones continúan para identificar plenamente al abatido, pues no se encontró ningún documento de esta persona, además, también se avanza en el proceso de establecer la procedencia de las armas y motocicletas incautadas para así dar con el paradero de otros implicados.

