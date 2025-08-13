Amenazas por WhatsApp generan alarma entre líderes sociales y políticos en Barrancabermeja

La tensión volvió a encenderse en Barrancabermeja tras conocerse una serie de amenazas que circularon la noche del lunes a través de cadenas de WhatsApp. Los mensajes intimidatorios, enviados en forma de panfletos digitales, iban dirigidos a líderes sociales, comunales y políticos, entre ellos reconocidos defensores de derechos humanos y voceros comunitarios.

Las autoridades confirmaron que las intimidaciones llegaron directamente a los teléfonos móviles de las víctimas, en algunos casos acompañadas de advertencias contra su labor. Según informó la Alcaldía, varios de los amenazados participan en un proceso de diálogo de paz urbana que se desarrolla en la ciudad, en el marco de las iniciativas del Gobierno Nacional para buscar soluciones pacíficas a los conflictos locales.

La Administración Distrital, a través de un comunicado oficial, rechazó de manera contundente lo ocurrido y anunció acciones inmediatas.

“Una vez se tuvo conocimiento de los panfletos amenazantes, se activaron los protocolos correspondientes y se dio instrucción a todas las especialidades de la Policía para investigar la procedencia y veracidad de los mensajes”, informó la entidad.

El secretario de Interior, Eduardo Ramírez, aseguró que el caso fue puesto en conocimiento de las unidades de inteligencia de la fuerza pública para determinar el origen de las amenazas y garantizar la seguridad de las personas afectadas.

“Rechazamos categóricamente cualquier acción amenazante contra estos ciudadanos, líderes políticos y defensores de derechos humanos. Desde que conocimos los hechos trabajamos de la mano con la fuerza pública para brindar garantías para el libre ejercicio democrático”, enfatizó.

Ramírez advirtió que este episodio se produce en un momento particularmente delicado, ya que la ciudad se encuentra explorando “caminos de paz” que requieren la participación activa y sin temor de los líderes comunitarios.

“En estos procesos es fundamental contar con todas las garantías para proteger a quienes trabajan por la comunidad y construir la Barrancabermeja que todos merecemos”, sostuvo.

El alcalde distrital, Jonathan Vázquez, convocó para esta tarde una reunión de seguridad de alto nivel con la Policía, el Ejército y demás autoridades competentes. En el encuentro se hará un seguimiento puntual al caso, se reforzarán las medidas de protección y se diseñará una estrategia de acompañamiento para los liderazgos comunitarios y políticos del territorio.

La investigación avanza para establecer si detrás de las intimidaciones hay presencia de grupos armados ilegales o si se trata de intentos de sabotear los procesos de paz que se adelantan en el puerto petrolero.

