Piedad Córdoba anuncia encuentro con Álvaro Uribe para hablar del proceso de paz

“Nos saludamos, conversamos y quedamos en volver a hablar sobre el tema de paz. Yo lo voy a hacer porque a mí me parece muy importante”, dijo la senadora.



Agregó que esta es una manera de decirle al país que no puede seguir en la polarización actual y manifestó, que pese a las diferencias, reconoce que Uribe es un dirigente político de mucha importancia.



“Creo que lo más importante es habernos saludado formalmente”, expresó. (Vea además: “Estás como quinceañera”: el piropo de Álvaro Uribe a Piedad Córdoba )



Córdoba, finalmente reveló que hasta ahora no hay fecha ni hora para esa reunión, pero se mostró confiada en que tarde o temprano se dará.