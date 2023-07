¡Pilas con las apps que descarga! Mujer denuncia que le robaron sus datos y la están extorsionando

Esta es la historia de 'Diana', quien pidió ser llamada así para proteger su identidad, de cómo terminó viviendo una auténtica pesadilla que involucra préstamos no solicitados, gota gota digital y extorsiones. Todo comenzó cuando la llamaron a cobrarle un préstamo de 400.000 pesos, pero ella nunca solicitó ese dinero, pero sí estaba en su cuenta. Quien llamó a cobrarle le mandó una foto de su cédula y le ordenó que pagara un millón de pesos a través de una app.

“Cuando yo veo que tienen ahí una foto de mi cédula me asusto y descargo la aplicación: el peor error de mi vida”, dice Diana. Según su relato, cuando descargó la app Donet terminó, sin saberlo, dando acceso a su cuenta de Gmail. No solo entregó acceso a su correo electrónico, sino que estos ciberdelincuentes lograron tener uso a sus contactos sincronizados a Google Contacts y todas las fotos de su celular (incluyendo las de su hijo pequeño) están en Google Photos de forma automática.

Ella no se percató de la gravedad del tema inmediatamente. Se dio cuenta cuando le volvieron a consignar plata en su cuenta sin preguntarle. Esta vez le consignaron más de un millón de pesos. Primero mandaron mensajes para cobrarle amablemente. Como no pagaba la situación subió de tono. Casi todas las personas que Diana tenía guardados en su teléfono han recibido mensajes de WhatsApp donde les dicen que son codeudores de una deuda que ella no paga.

Algunos han recibido mensajes amenazantes como este: "Dígale a su familiar que pague lo que debe. ¡Puta asquerosa ¡Deudora Morosa…".

Publicidad

Donet está disponible en PlayStore aunque no es fácil de encontrar y otros usuarios han denunciado (este año) que les estaban haciendo préstamos no solicitados. A todos se les pasó por alto una advertencia de la propia aplicación y es que no permite borrar los datos.

Le puede interesar