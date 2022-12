Plebiscito por la paz costará 350 mil millones de pesos: Registraduría

“Es necesario que suceda la firma del acuerdo final y luego el informe y convocatoria que debe llevar a cabo el presidente, esto luego de la sanción de la ley estatutaria del plebiscito por la paz, los tiempos de sanción y convocatoria dependen del presidente y la preparación del proceso, estimamos poderlo organizar entre 6 y 7 semanas una vez tengamos los recursos para hacerlo”, dijo Galindo.

Tras la aprobación del Plebiscito por la Paz, usted votará: — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 19, 2016

El registrador señaló que este proceso sería el equivalente a una elección presidencial, esto en cuanto a la logística y en cuanto al costo, que sería aproximadamente de $350 mil millones. (Lea acá también: Corte Constitucional da vía libre al plebiscito por la paz ).

En cuanto a la tarjeta electoral, el registrador confirmó que sería muy “sencilla, solo sí o no, y la pregunta, pero la organización es la misma del proceso, mesas de conteo, escrutinio todo equivale a una elección presidencial”

Sobre la convocatoria que debe realizar el presidente de la República, Galindo señaló que “el presidente tiene que hacer la convocatoria y el informe al Congreso para plantear la pregunta y para que el congreso realice un pronunciamiento”, sin embargo, dejó claro que la ley no señala qué efecto tendrá dicho pronunciamiento.

Frente al umbral, Galindo aseguró que el sí solo gana si logra la mayoría de los votos, y el no tendría dos opciones de ganar: “el plebiscito pierde si gana el no o si el si no llega al umbral de los 4 millones 500 mil votos establecidos.

Se estima que sean por lo menos 100 mil mesas de votación y 11 mil puestos con centros de cómputo, escrutinio, conteo, tal como sucede en una elección presidencial.

“Este es un mecanismo novedoso, un momento histórico para el país y una experiencia nueva y vamos a utilizar los medios que tenemos nosotros para ofrecer las garantías necesarias”, concluyó.