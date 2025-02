Polémica por consejo de ministros televisado: ciudadanos opinan y muchos están decepcionados

La alocución presidencial del 4 de febrero dejó momentos de tensión entre los miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro. Las discusiones entre ministros, la vicepresidenta, la canciller y otros funcionarios generaron diversas opiniones sobre la situación actual del país.

Jairo Velandia, encargado de la caja en un restaurante del sector de La Floresta, comentó que el primer tema de conversación con sus compañeros de trabajo esta mañana fue el consejo de ministros liderado por el presidente Gustavo Petro.

"El Gobierno quedó muy mal parado, fue un circo. Creo que el presidente no pensó que la situación se le saldría de control al hacerlo en vivo. Hubiera sido mejor a puerta cerrada. Y el caso de Benedetti es un escándalo: que vuelva al Gobierno después de todo lo que ha dicho", mencionó Velandia.

Marlene Contreras, quien trabaja en una frutería, tampoco estuvo conforme con lo sucedido en la reunión ministerial y expresó su vergüenza por lo ocurrido entre los funcionarios: "Que a estas alturas unos políticos intenten demostrar qué labor hacen y terminen haciendo semejante espectáculo es una tristeza. ¡Qué tristeza!".

Sin embargo, no todos los colombianos de a pie ven con malos ojos la transmisión pública del consejo de ministros. Rodrigo Riaño, quien apoya la gestión del presidente Petro, consideró que este tipo de ejercicios son necesarios: "Petro es tan transparente que lo que hizo ayer no lo hace nadie, porque todos los demás lo hacen en secreto. Él quiere ser abierto con el pueblo, y eso es lo que pretende. Siempre ha habido desacuerdos, solo que Petro permite que salgan a la luz, y eso no le gusta al sistema, porque quieren que todo se haga bajo cuerda, que nadie sepa lo que realmente está pasando”, expresó Riaño.

Para llegar a la presidencia, Gustavo Petro obtuvo más de 11 millones de votos. Uno de esos fue el de Víctor Crespo, quien hoy tiene una visión completamente diferente tras haberlo apoyado en las elecciones. "Realmente, en manos de quién está el país... Estamos en una incertidumbre que nadie esperaba. Nunca se había visto algo así en Colombia. Voté por Petro y, la verdad, ha sido un fracaso total”, manifestó Crespo.

A pesar de las múltiples críticas, incluso dentro de su propio gabinete, el presidente Gustavo Petro confirmó que mantendrá el modelo de consejos de ministros televisados.