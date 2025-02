Polémica por imagen de bandera del M-19 en alocución del presidente Petro

Este domingo, 23 de febrero, el presidente Gustavo Petro realizó una alocución presidencial que ha generado controversia debido a la aparición de una bandera del M-19 durante su intervención. La transmisión, que inicialmente se anunció como una alocución en vivo, resultó ser una repetición de su discurso durante su visita a Chicoral, Tolima, el sábado 22 de febrero.

En medio de la alocución, se mostró una imagen de una bandera del M-19 con el mensaje “Viva Petro presidente 2026-2030”. La pancarta, sostenida por un adulto mayor, fue enfocada por las cámaras del equipo de transmisión de la Casa de Nariño durante varios segundos, lo que ha provocado diversas reacciones en redes sociales.

El presidente Petro se refirió a la bandera durante su discurso: “Esa banderita que está atrás y me dicen que no la debo sacar porque no sé qué y no sé que, tiene esos tres colores. Y esos tres colores no son de un movimiento terrorista, tiene otro significado”.

Además, explicó que los colores de la bandera representaban el azul de los conservadores, el blanco de la paz y el rojo de los liberales, simbolizando la reconciliación entre estos grupos históricamente enfrentados en Colombia durante las décadas de 1950 y 1960.

La imagen de la bandera, que también incluía la frase “Viva Petro presidente”, ha sido objeto de debate, especialmente por la referencia a un posible periodo presidencial extendido hasta 2030.