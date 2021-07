Polémica por 'Monumento a la Resistencia' en Cali: piden tumbarlo

Polémica se ha generado en Cali por el 'Monumento a la Resistencia', construido en el reconocido sector de Puerto Rellena. Concejales insisten en que se debe tumbar porque no cumple la normatividad, mientras que el alcalde Jorge Iván Ospina asegura que no lo hará en su administración.

Juan Martin Bravo, concejal de Cali, en diálogo con BLU Radio, dijo que para legalizar ese monumento se debe hacer bajo la normatividad que, según él, no cumple. “El alcalde Ospina le debe una explicación a la ciudadanía. Si él dice que no va a tumbar el monumento, debe de contar también si cuenta con la licencia de intervención y ocupación del espacio público. Hoy no hay una licencia ni un auto administrativo para legalizar ese monumento”, afirmó.

Y es que, de acuerdo con el concejal, la construcción del llamado 'Monumento a la Resistencia' va en contravía del POT: “Para que ustedes dimensionen, el monumento fue construido en una parte peatonal, inclusive, va contra lo que es el espacio público. Ni siquiera cuenta con una franja protectora de 160 metros, que debe de tener para que transeúntes no corran un riesgo”.

Si bien el alcalde de Cali dijo que no va a destruir el documento, dejó abierta la posibilidad de trasladarlo; sin embargo, no señaló a dónde.

“Las sociedades evolucionan, hay aquí una manifestación popular de un monumento, que no debe ser destruido, máximo debe ser trasladado a un sitio donde no tenga una dificultad futura; pero yo particularmente no me siento arrepentido de posibilitar que los jóvenes lo hayan desarrollado”, aseguró Ospina.