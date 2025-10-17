Polémico video muestra maltrato a trabajador en taller en Pereira: Petro y mintrabajo se pronuncian

Indignación causa la difusión de un video en el que se observa a un hombre, presunto administrador de un taller mecánico en Pereira, arrojando un balde de agua sobre un trabajador de edad avanzada. El hecho, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, provocó la reacción inmediata del presidente Gustavo Petro y del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quienes calificaron el acto como una violación grave a la dignidad laboral.

“El tradicional mundo del hidalgo. Cree que tiene sirvientes, cree que el trabajador le pertenece. Este no es un empresario, es un esclavista”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X, antes Twitter, marcando el tono de rechazo generalizado hacia el agresor.

Reacción inmediata del Ministerio de Trabajo

En entrevista con el periodista Néstor Morales, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que la cartera ya tomó medidas para investigar el caso.

“Nos indignó conocer ese video. Ante una denuncia de esa naturaleza, lo primero que tenemos que hacer es reaccionar”, afirmó el ministro, quien aseguró que desde la noche anterior ordenó una inspección inmediata al establecimiento en Pereira.



Sanguino precisó que el Ministerio de Trabajo en Risaralda fue instruido para verificar las circunstancias del hecho y la situación actual del taller. “Queremos establecer la información veraz sobre las circunstancias en las que estaba operando ese establecimiento, si todavía funciona y el tipo de relaciones laborales que se desarrollan allí”, explicó.

Aunque los actuales administradores del taller alegaron que el video es antiguo y que el ciudadano extranjero señalado como agresor ya no labora en el lugar, las autoridades insisten en esclarecer los hechos.

“Si el hecho ocurrió meses atrás, eso también habrá que establecerlo, y en todo caso, este es un hecho que viola claramente las normas laborales y nuestro Código Penal”, enfatizó Sanguino.



Identidad del agresor y posibles sanciones

El video muestra a un hombre con acento español increpando y arrojando agua a un trabajador, aparentemente por haber llegado bajo los efectos del alcohol. Aunque no se ha confirmado oficialmente su nacionalidad, el ministro indicó que el caso está siendo revisado junto a Migración Colombia.

“Habrá que examinar cuál es su estatus migratorio y determinar las sanciones que correspondan, incluso su deportación o expulsión del país”, declaró Sanguino tras advertir que el comportamiento mostrado en el video podría acarrear consecuencias penales y migratorias.

El funcionario añadió que el Gobierno busca dar un ejemplo claro: “Este tipo de comportamientos no tienen cabida en el país. Debe haber una reacción ejemplarizante de las autoridades, no solo laborales, sino también judiciales y migratorias”.



Taller en Pereira se pronuncia

Horas después de la viralización del video, los nuevos administradores del taller emitieron un comunicado desmarcándose del hecho. En una grabación difundida por redes, afirmaron que “ese vídeo es viejísimo” y que el ciudadano español “ya no trabaja aquí”.

Según su versión, el agresor entregó el local hace dos meses debido a dificultades con el arriendo, y desde entonces el establecimiento está bajo una nueva administración. Sin embargo, la indignación ciudadana persiste. “Nos da miedo, porque la gente está muy indignada por lo viral que se ha vuelto el vídeo”, expresaron los responsables actuales.