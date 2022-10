Policía y sacerdote de Andes, enfrentados por celebración del día de la Santa Cruz

Indignación y opiniones divididas en feligreses y habitantes de Andes ha generado la discusión que se presentó entre agentes de la Policía y el párroco Rubén López, justo en el momento en que se celebraba la tradicional eucaristía de la Santa Cruz en el parque de San Pedro, porque al parecer se estaban incumpliendo las medidas de aislamiento.

Según el sacerdote, se hizo una convocatoria solo para que los vecinos del parque participaran del evento teniendo presente que es un lugar bastante amplio, donde se pueden conservar las distancias establecidas mientras que para los demás, la recomendación era seguir la oración a través de redes sociales.

Sin embargo, de acuerdo con un comunicado de la parroquia, tres agentes de la Policía, con un tono autoritario e irrespetuoso, “procedieron a amenazar con costosos comparendos a los asistentes, gente humilde y que ha aguantado con estoicismo el rigor de la cuarentena, y que no tienen, por las circunstancias actuales, una cantidad de dinero tal”.

A eso, se le suma, que según el párroco, el comandante de la estación de Policía de Andes dijo a través de altavoz que se debía frenar la actividad pues “no importaba si eran satánicos o de cualquier otro culto religioso”, una comparación que fue calificada de innecesaria e inoportuna viviendo de una autoridad legal.

Ante esto, el comandante de estación de Policía de Andes, capitán Óscar Alberto Caro, a través de un comunicado manifestó que el actuar de sus agentes va en vía del complimiento del decreto 593 del 24 de abril de 2020, que establece la obligatoriedad de la medida de aislamiento y de algunas excepciones.

Y reiteró el comandante que ni él, ni sus hombres a cargo, han expresado ofensas ni comparaciones de la iglesia católica con otra religión o práctica.

La oración finalmente no se terminó y el padre pidió a los feligreses, que seguían presentes, que regresaran a sus viviendas. No sin antes asegurar que, aunque ha pedido constantes pidió permiso a la Policía y a la Alcaldía para diferentes eventos, no ha recibido respuesta alguna.

Mientras para varios habitantes del municipio no era necesaria la convocatoria si se iba a transmitir la oración por redes sociales, para otros el actuar de la Policía es cuestionable pues, aseguran que en el municipio se han presentado constantes fiestas e incluso riñas, donde la presencia de los agentes es poca o inoportuna.

