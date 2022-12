Por aumento de casos COVID, ordenan cuarentena total de 12 días en Barrancabermeja

Durante 12 días, Barrancabermeja tendrá cuarentena total en todo el municipio. La medida fue anunciada por el alcalde, Alfonso Eljach, por el comportamiento que ha tenido la pandemia en el puerto petrolero y la indisciplina de los habitantes que insisten en violar las normas vigentes para prevenir el COVID-19.

La medida regirá desde el 12 de agosto a las 00:00 horas hasta las 5:00 de la mañana del 24 del mismo mes.

“Es un pacto entre todos por 12 días. No estamos limitando el trabajo, no estamos limitando la actividad económica, ni aislando a la ciudad. Lo que estamos diciendo es cuidémonos entre todos, que los que necesiten hacer su mercado no lo haga directamente sino a domicilio estos 12 días quien necesite labor de urgencia lo puede hacer”, explicó el alcalde Eljach.

El decreto 179, expedido por la Alcaldía de Barrancabermeja incluye las siguientes determinaciones:

Los establecimientos de comercio, tiendas, bienes y servicios de primera necesidad, podrán seguir atendiendo con despacho única y exclusivamente a domicilio.

El horario de actividad física para las personas en el rango de edad entre los 18 y 69 años, podrán salir de lunes a viernes entre las 5:00 a.m. a 7:00 a.m.

Los servicios domésticos y profesionales se prestará de lunes a sábado de 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Durante los 12 días de cuarentena total habrá ley seca en todo el municipio.

Restaurantes, establecimientos y locales gastronómicos podrán despachar a puerta cerrada, únicamente a domicilio hasta las 11:00 p.m.

Para todos los casos el uso de tapabocas es obligatorio y la no utilización acarreará sanciones.

Lea aquí el decreto completo sobre la cuarentena total por 12 días:

