Por decisión de un juez, hasta el 5 de enero de 2020 recibirán basuras en el carrasco

A través de un comunicado, el alcalde de Bucaramanga, Manuel Azuero, y el gerente de la empresa de aseo, Emab, Pedro Salazar, advirtieron a los alcaldes de Girón, Piedecuesta y Floridablanca la decisión del Juez 15 Administrativo de suspender la recepción de basuras en el Carrasco a partir del 5 de enero de 2020.

Según el alcalde de la capital santandereana, los tres municipios no han girado recursos para la repotenciación de la planta de lixiviados y construcción de una nueva celda.

“Es definitivamente insostenible que los municipios de Girón, Piedecuesta y Floridablanca sigan disponiendo residuos sólidos dentro del Plan de Cierre, si antes del 6 de enero de 2020 no han cancelado las cuentas pendientes y no han suscrito los convenios correspondientes para aportar todos los recursos asociados a la finalización de la celda de respaldo N°1, la repotenciación de la planta de lixiviados y la construcción de la celda N°2”.

El alcalde de Floridablanca Héctor Mantilla, respondió a la comunicación del alcalde de Bucaramanga, Manuel Azuero.

“No es cierto que no hayamos girado los recursos, firmamos un convenio donde se mandaron $900 millones. Hace dos semanas producto de un acuerdo con la Procuraduría comprometimos $342 millones más y le he rogado al gerente de la empresa de aseo que me mande la cuenta para girar estos recursos porque se firmó el convenio, lo que pasa es que quieren que les envíe los recursos sin que medie una cuenta”, indicó el alcalde Mantilla.

La decisión del Juez 15 Administrativo de Bucaramanga de suspender la recepción de basuras en el carrasco, está sujeta a la decisión técnica que emita la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.

El sitio de disposición de basuras de Bucaramanga se encuentra en declaratoria de emergencia, su cierre es definitivo, y en el proceso judicial se determinó que se debe buscar un nuevo sitio de disposición de basuras.

