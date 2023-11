“Por más palo que le den a uno hay que hablar de financiación para el ELN”: mininterior

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está en el centro de la polémica por las declaraciones que dio sobre la financiación del ELN y por las que recibió críticas. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, reconoció que es un asunto difícil de tratar, pero que es necesario de hablarlo para entender cómo poder salir del conflicto.

De acuerdo con el ministro, hablar de esta financiación es parte de los procesos con estos grupos, como pasó en su momento con los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Dijo que esto “es un tema que está implícito en cualquier negociación” y se tiene que expresar como parte de un “acto de honestidad” y de política pública.

“La gente no aceptaría que de sus propios recursos se paguen a grupos que le han hecho tanto daño a la sociedad, pero también hay que ser honesto porque alguna gente me decía ‘hombre, Luis Fernando, mejor no, no. Esas cosas háganlas, pero no las digan’. Yo soy de los que creo que en un acto de honestidad, de política pública, esto hay que ponerlo sobre la mesa por más palos que le den a uno, porque es que se termina haciendo”, aseguró.

En ese sentido, explicó que tiene que ser el fin de todo tipo de hostilidades como secuestro, extorsión y demás que llevan a atacar a la población. Si eso se logra, añadió, se podría pensar en “algún esquema para seguir la negociación del acuerdo de paz”.

“Pues, primero, hay un rechazo a las acciones delincuenciales de estos grupos. Hay dos maneras de enfrentarlas, una negociación política o un sometimiento por el uso legítimo de la fuerza. Con el ELN llevamos más de 50 años tratando de someterlos y evidentemente no los hemos sometido. Entonces, se abre la negociación política que ha avanzado como nunca antes; por lo menos hay una mesa, hay un principio de cese el fuego y yo planteo que la sociedad ha madurado tanto que podría aceptar un acuerdo de paz, pero en el marco de una negociación que se acabe lo las hostilidades contra la gente, contra la población civil”, mencionó.

Sobre esa forma de financiación, el ministro Velasco insistió que, aunque cueste hablarlo abiertamente, se tiene que pensar en dónde van a estar, de qué van a vivir y qué harán de lograrse un acuerdo de paz con este grupo.

“Es evidente que si vamos a pedirle a esta gente que deje de actuar, que frene todas sus actividades ilícitas, pues tenemos que pensar, mientras se firma todo el acuerdo y en la medida en que no hayan hechos delincuenciales contra la población, en dónde van a estar, de qué van a vivir; aunque suene muy duro lo que acabo de repetir y por eso yo dije ayer y ahí está, pensar de pronto una colaboración de gobiernos extranjeros”, explicó.

