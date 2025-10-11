En vivo
Por presunto abuso, rector de internado del departamento del Vichada es enviado a la cárcel

Según la Fiscalía, las seis víctimas eran estudiantes de una comunidad indígena (cuatro menores de edad) del centro educativo dirigido por el acusado.

Abuso sexual a menores de edad.
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

El rector de un internado ubicado en zona rural de Cumaribo, en el departamento del Vichada, fue imputado por un juez de control de garantías porque habría abusado sexualmente a seis estudiantes integrantes de una comunidad indígena, de las cuales cuatro serían menores de edad.

Según información presentada por la Fiscalía, la cual recibió las denuncias y desplegó actividades investigativas con enfoque diferencial y prioritario, las agresiones se habrían presentado en las instalaciones del centro educativo entre el año 2024 y el 2025. Además, el hombre habría aprovechado su posición de poder, control y supervisión para cometer los diferentes delitos.

Adicionalmente, para intentar ocultar su actuar ilegal, el acusado les afirmaba a los estudiantes afectados y a sus respectivas familias que tenía vínculos con grupos armados ilegales, los cuales tomarían represalias contra todas las personas que intentaran denunciarlo. Por todos estos hechos, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lo capturaron en una diligencia realizada en Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada.

La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, aseguró que el rector fue imputado por un juez de control de garantías por los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de catorce años y acoso sexual, siendo todas estas conductas agravadas. El acusado no aceptó los cargos imputados y deberá cumplir con una medida de aseguramiento en un centro penitenciario.

