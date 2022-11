¿Por qué las aseguradoras no están expidiendo SOAT? Mintransporte le echa la culpa al Gobierno Duque

El ministro del Transporte, Guillermo Reyes, se pronunció acerca de la problemática denunciada en varias partes del país por dificultades para adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). El funcionario aseguró que el malestar es producto de una ley que llevó al Congreso el gobierno de Iván Duque.

"No es algo novedoso. La administración anterior llevó al Congreso una ley en la cual se acabó la intermediación, esa posibilidad con la que usted podía comprar el SOAT en cualquier parte. Ahora solo lo compra por la página web. Resulta que no están expidiendo el SOAT. Ellos lo que están haciendo es que sacan 10 minutos o 20, en el día, dos horas y presionan con la no expedición para forzar al Gobierno a hacer una serie de cosas que ellos quieren", indicó el funcionario.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Transporte, la solución a las dificultades que sufren los colombianos para sacar el SOAT pasan por la expedición de un nuevo marco tarifario en el que incide el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

"Lo único que falta aquí que es fundamental, es que el Ministerio de Salud y la Adres saquen un nuevo marco tarifario y en eso se están tomando unos días. El presidente citó esta semana a una reunión extraordinaria, para que que esta decisión se conozca rápidamente", sostuvo el funcionario.

Según el ministro Guillermo Reyes, en medio de la contingencia, se ha hablado con autoridades de tránsito para que no se suspendan las inmovilizaciones de vehículos o motocicletas.

"No podemos incentivar a que la gente no saque el SOAT, lo que sí estamos hablando con la dirección de Tránsito es que quienes están en esta circunstancia, que no vayan a hacerse inmovilizaciones de vehículos o motocicletas, porque la situación es generada por el mismo Estado", afirmó el ministro de Transporte.

