¿Por qué Migración no detectó circular amarilla de menores en manos de Lev Tahor?

¿Por qué Migración no detectó circular amarilla de menores en manos de Lev Tahor?

En Yarumal, Antioquia, se dio el rescate de 17 menores de edad que estaban bajo custodia de Lev Tahor, una secta ortodoxa judía conocida internacionalmente por estar asociada a casos de abusos.

