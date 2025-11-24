¿Por qué Migración no detectó circular amarilla de menores en manos de Lev Tahor?

En Yarumal, Antioquia, se dio el rescate de 17 menores de edad que estaban bajo custodia de Lev Tahor, una secta ortodoxa judía conocida internacionalmente por estar asociada a casos de abusos, matrimonios forzados de menores y violaciones, sin embargo, cinco de ellos contaban con circular amarilla de Interpol por desaparición e igualmente ingresaron por el filtro de Migración sin problema a Colombia.

“Ellos ingresan en dos grupos, por dos terminales áreas diferentes. Ocho por el aeropuerto de Rionegro y el resto por el de Cartagena. Desde que un ciudadano o ciudadana presente los documentos suficientes para entrar al país, si es una nacionalidad restringida pues la visa. Pero si un ciudadano presenta los documentos y pasa la entrevista en Migración y no salta alarma que indique que puede ser pasible a un rechazo, cualquier ciudadano puede entrar”, explicó en diálogo con Recap de Blu Radio, Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia - Chocó de Migración Colombia.

Secta Lev Tahor en Yarumal Foto: Migración Colombia

¿Por qué Migración Colombia no detectó la circular amarilla?

De acuerdo con Salazar, cuando ellos ingresaron al país no tenían ninguna alerta ni de Interpol u organización internacional, sino que eso da mucho tiempo después. La secta entró a Colombia a inicios de octubre de 2025 y sin problema en la documentación.

“Es importante dar claridad en lo siguiente: en este caso no tenemos ningún niño/niña adolescente que no esté acompañado por sus representantes legales. Lo decimos porque presentan pasaporte y entran regularmente al país y presentan documento de viaje como el pasaporte. El control de ingreso de menores de edad no se hace manera rigurosa, como cuando van a salir del país. Quien tiene el control de su salida es la agencia homologa”, explicó sobre el por qué no se detectó algún tipo de anomalía.



Sin embargo, lo curioso es que sí eran sus tutores biológicos y de ahí viene a la circula amarilla de Interpol. Según Salazar, a sus padres se les había retirado la patria potestad y puesta en favor de otra persona, de ahí es donde se motiva esa alerta: la alerta la ponen los que tienen la tutoría, pero ellos se encuentran en Colombia al lado de sus padres biológicos.

“Es por esa razón que tienen una circular amarilla. De todos esos menores hay denuncias de desaparición, pero no todos pesaba de la misma manera, porque del rastro hay un proceso del retiro de la patria potestad”, añadió.