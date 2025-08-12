¿Por qué se retrasó la salida de colombianos de Cuba? Esto respondió la aerolínea

Más de 30 ciudadanos colombianos, entre ellos familias con niños, denunciaron este martes 12 de agosto que se encuentran varados en La Habana, Cuba, luego de que el vuelo 7013 de Wingo con destino a Bogotá fuera cancelado. Algunos pasajeros aseguraron que se enteraron de la suspensión al llegar al aeropuerto Internacional José Martí, a las 6:00 a. m., para abordar la aeronave prevista para las 9:00 a. m.

De acuerdo con los testimonios, la aerolínea no habría notificado previamente la cancelación y los viajeros se vieron obligados a permanecer en la isla hasta encontrar una reubicación. Varios de ellos afirmaron que las alternativas entregadas implican viajar días después de lo planeado, lo que les ha generado gastos adicionales no contemplados.

En respuesta, la aerolínea explicó que el retraso se debe a “ajustes operacionales” tras el retiro temporal de una de sus aeronaves para recibir mantenimiento especializado. “La seguridad de nuestros pasajeros y la confiabilidad de nuestras operaciones son nuestra máxima prioridad”, indicó en un comunicado.

Wingo Foto: AFP

Según la empresa, el vuelo 7013, programado para el 12 de agosto, fue cancelado y se ofrecieron varias opciones a los afectados: cambio de vuelo sin penalidad ni diferencia tarifaria, reembolso total del tiquete o endoso por medio de Copa Airlines para volar con escala en Panamá, sujeto a disponibilidad.

Wingo añadió que, en este caso, 50 pasajeros fueron reubicados en vuelos posteriores y recibieron hospedaje y alimentación durante los días adicionales de estadía. También aseguró que la notificación de la cancelación se envió con anticipación a los correos de los pasajeros o a las agencias de viaje a través de las cuales se adquirieron los tiquetes.