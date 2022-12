Prefiero a un colombiano en el Congreso que en la cárcel: Uribe a senadores de Farc

El senador y expresidente Álvaro Uribe sorprendió este martes en la plenaria del Senado con una declaración en la que, pese a que reiteró sus críticas al acuerdo de paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y el ahora partido Farc, expresó un importante respaldo a la reincorporación política de los excombatientes.

Uribe planteó una alternativa de consenso para lograr sacar adelante el accidentado acto legislativo que pretende crear 16 curules de paz para víctimas del conflicto y pidió corregir varios temas para poder apoyar la iniciativa. En medio de su intervención, el exmandatario indicó que cree en la que llamo “voluntad de paz” de las personas de las Farc que están en el Congreso.

Sin embargo, el jefe de la bancada del Centro Democrático insistió en su preocupación en que “muchos que han visto que el Estado no aplica justicia, ven en esa inaplicación de justicia un mal ejemplo para ellos seguir delinquiendo”.

“Señores de las Farc, a mí me parece bien importante tener la posibilidad de discutir con ustedes, me parece bien importante su presencia en el Congreso. Yo prefiero a un colombiano en el Congreso que en la cárcel. Lo prefiero en el Congreso que en la actividad criminal, pero me parece que lo que ha ocurrido dio mal ejemplo”, agregó Uribe.

Por su parte, la senadora Criselda Lobo, del Partido Farc, cuestionó al expresidente Uribe.

“Lamento muchísimo que usted, señor senador Uribe, no se haya leído lo que significa el acuerdo de paz para Colombia. Lamento muchísimo que no nos hagamos conciencia de lo que significa construir una paz con justicia social en nuestro país que la requiere y que se olviden los falsos positivos que, tan dolorosamente, hablan de Colombia”, afirmó.

Finalmente, Uribe insistió en que “el problema no es que estén en la cárcel o en el Congreso, el problema es que la falta de cárcel para los delitos de lesa humanidad se constituye en un mal ejemplo que promueve más y nuevas violencias, como lo vive hoy Colombia”.

