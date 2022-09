Presidente de Andesco rechaza propuesta de eliminar la Creg

Desde Cartagena, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, aseguró que las altas tarifas de energía que hoy afectan las ciudades del Caribe son un problema técnico y criticó propuestas como intervenir la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) o salir a las calles a marchar.

“El gobierno está haciendo una reforma tributaria, de esa reforma se tienen que destinar unos recursos mientras que se hace parte técnica, no solamente es decir que políticamente vamos a salir a marchar o que vamos a acabar con la Creg, porque eso no es la solución de fondo. La solución es mirar que no sigan creciendo los servicios como están creciendo”, dijo.

Publicidad

Durante la apertura del XXIV Congreso de Andesco, Sánchez también pidió al Gobierno Nacional estudiar la creación de un fondo de estabilización que permita asumir parte de las pérdidas de energía de las empresas Aire y Afinia, para que, de esta de forma, se puedan bajar las tarifas a los usuarios.

“Quitar esas pérdidas que el Gobierno Nacional, mientras se hace el proceso, las pueda asumir, y de esa manera tener un tiempo bueno para llegar a decisiones más profundos”, explicó.

Dijo también que decisiones políticas en este sentido podrían ser más peligrosas.

“Una decisión política puede ser más peligrosa que otra cosa, por eso tenemos que sentarnos, dar un periodo de gracia, el gobierno tendrá que poner recursos, las empresas fuentes de plazo para hacer estos procesos, y ya entregamos a la nueva ministra la propuesta de los cuatros gremios de energía”, sostuvo.

Publicidad

Esta tarde, según indicó Sánchez, en el marco de Andesco se reunirán con la ministra de minas energía, Irene Veléz, para analizar las propuestas que permitan dar solución a estas altas tarifas.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, también criticó las propuestas de eliminar o intervenir la Creg.

Publicidad

“Hay que reconocer que hay un problema que está afectado los hogares, pero las propuestas para estos problemas deben darse dentro de la institucionalidad que tiene el país que es muy sólida a través del Minas y de la Comisión de Energía y Gas que tiene una experiencia de más de 30 años en este sector”, indicó.

Mejía destacó el papel que ha jugado la Comisión Reguladora de Energía y Gas para lograr la cobertura de servicios públicos.

“Esos llamados que hay que intervenir o acabar con la Creg creo que son un enorme error (…) Hay que cuidar, conservar la institucionalidad de un sector que ha funcionado muy bien y que ha aumentado la cobertura y que ha aumentado la confiabilidad del servicio de los hogares en Colombia”, concluyó.

Le puede interesar: