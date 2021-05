Presidente Duque se reuniría con Petro y Santos: "No tengo sesgos, el espacio es para todos"

El presidente Iván Duque , en entrevista con Mañanas BLU, no descartó reunirse con el expresidente Juan Manuel Santos y con opositores como el senador Gustavo Petro, para buscar una salida a las manifestaciones que se adelantan en el país.

“No soy persona de sesgos. Muchas personas me decían si me reuniría con Timochenko, me he reuní con él. Si lo he hecho con él, ¿cómo no me voy a reunir con otros dirigentes políticos? Los espacios de conversación uno no los puede cercenar”, enfatizó el jefe de Estado.

De otro lado, Duque manifestó que no descarta decretar el estado de conmoción interior, que piden algunos sectores por el recrudecimiento de la violencia en las marchas.

“Uno como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le da la constitución y la ley. La ley 137 del 94, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas taxativas que se pueden emplear y están orientadas a que se empleen, únicamente si los mecanismos ordinarios no funcionan. Han sido usadas en muy pocas ocasiones. A la pregunta si se renuncia a esta herramienta, ni a esa ni a ninguna otra herramienta constitucional”, dijo.

Añadió que, si en una circunstancia ocasional se llegara a necesitar el estado de conmoción interior, el Gobierno analizaría decretarlo.

El presidente dijo que, claramente, hay manos criminales detrás de las estructuras que ocasionan actos vandálicos en las manifestaciones por el paro nacional y que esto ha quedado evidenciado en ciudades como Bogotá, en donde los vándalos han quemado CAI y saqueado supermercados.

Publicidad

“Los colombianos tenemos que unirnos en el rechazo categórico, enfático, a este vandalismo y tenemos que enfrentarlo con las herramientas que nos ofrece el estado de derecho. Se está avanzando en los procesos de judicialización. Vamos a ofrecer recompensas por quienes están detrás de estas estructuras vandálicas en varias ciudades del país. Claramente hay manos criminales detrás de todo esto”, dijo.

En se sentido, el primer mandatario, manifestó que se deben combatir las conductas sistemáticas con las herramientas que ofrece el estado de derecho

“Sin lugar a dudas, en una democracia existe el derecho de protestar pacíficamente. Cuando vemos hechos de violencia vandálica, de terrorismo urbano, que causa daño a la infraestructura pública. Esas conductas son sistemáticas y tenemos que combatirla”, añadió.

El presidente, respecto a las observaciones que ha hecho la ONU y la Unión Europea sobre represión de la Policía, dijo que las actuaciones del Esmad están ligadas a los protocolos establecidos.

“Las formas en las que se han enfrentado las situaciones de orden público en la última semana ha sido a través de los Puestos de Mandos Unificados, en los que están presentes la Procuraduría y Contraloría. Cada una de las actuaciones del Esmad se han hecho a la luz de los protocolos que han sido fijados y que en los últimos meses han suscitado tanta discusión”, manifestó.

Duque añadió que, si se presentan abusos, inmediatamente se abre una investigación interna en la Policía, pero también en los organismos de control.

Publicidad

El presidente manifestó, además, que los policías están siendo provocados en las calles por bandas organizadas y que, en muchas ocasiones, se han enfrentado a disparos de parte de los manifestantes.

Sobre las denuncias hechas por la Defensoría del Pueblo en el sentido que al menos 87 personas han desaparecido en el paro nacional, Duque dijo que no intenta “tapar el sol con un dedo” y que las mismas autoridades serán las encargadas de dar con su paradero.

“Claro que nosotros hemos sido contundentes cuando se han presentado abusos, pero debemos tener claro que tampoco podemos tener tolerancia con quienes atentan contra los policías y soldados de nuestro país. No es tapar el sol con un dedo”, puntualizó.