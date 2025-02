Presidente Petro confirma que en campaña asistió a reunión en la que estaba alias ‘Papá Pitufo’

El presidente Gustavo Petro confirmó que se reunió una vez en campaña con Diego Marín, alias 'Papá Pitufo', zar del contrabando. Dijo que el encuentro fue en Bogotá y confirmó que pidió devolver los 500 millones en efectivo que el presunto delincuente le dio al catalán Xavier Vendrell, hasta hace poco alto consejero presidencial para el agro, para financiar su candidatura.

El mandatario escribió: “Solo he visto a Marín una vez, tiempo después. La única vez que vi a ese señor fue llevado por Daniel García, un exfuncionario de mi alcaldía del partido verde, que me lo presentó con otros señores como empresario del sanandresito. Le expliqué. sin saber quien era, que mi política consistía en transformar los sanandresito de espacios de contrabando, en espacios de producción nacional. No ofreció dinero para la campaña mientras estuve allí”.

Agregó el mandatario que en esa reunión también estaba Xavier Vendrell y fue allí donde él conoció también a Diego Marín.

“Cuando me enteré por información de Augusto Rodríguez que alias 'el Pitufo' había dado 500 millones con destino a la campaña, ordené de inmediato devolver el dinero y grabar la devolución porque, en general dinero en efectivo en gran cantidad es de mala procedencia”, agregó.

El mandatario denunció, además, que Marín le habría ofrecido hasta 10.000 millones por los puestos de la DIAN y la Polfa. “Dí orden pública de no recibir dineros en las regiones y concentrar esa actividad exclusivamente en la gerencia nacional, que tuvo explícita indicación mía de no recibir un solo peso de la mafia, de carteles de la contratación o de dueños de bancos. Desde allí comenzó mi actividad por hacerlo capturar, cosa que logré en España”, añadió.