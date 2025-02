La historia de alias ‘Papá Pitufo’, Aduanas con “delegación exclusiva” y el contrabando

Juan Ricardo Ortega , cuando estuvo en la dirección de la Dian, fue quien descubrió la influencia y los tentáculos de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo ’, en las seccionales de la entidad y la Polfa, para facilitar sus operaciones de contrabando. El ahora exdirector contó cómo ocurrió esto.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, comentó que Ortega, quien tuvo un papel protagónico en la denuncia del contrabando durante su gestión, reveló detalles sobre cómo estas operaciones ilícitas se han convertido en un negocio multimillonario, sobre todo en regiones como Buenaventura.

En su relato, Ortega explicó que este hombre, alias 'Pitufo ', comenzó su andanza criminal desde hace muchos años y fue capturado. Se le atribuyen operaciones de contrabando de diversos productos a gran escala, incluyendo precursores químicos.

"El señor aparece capturado en el año 1994 en la operación del belalcazar 2 como la persona que diseñaba los esquemas del lado de activos de los Rodríguez Orjuela. En esa época traían neveras y estufas y, todo tipo de electrodomésticos empapelados en dólares para poder venderlos en el mercado negro colombiano”, detalló.

Publicidad

“En ese momento lo capturan y después de que sale de la cárcel, muy rápido de manera muy sorprendente, tiene una influencia enorme sobre lo que es la logística en Buenaventura ", añadió.

En un punto crítico, Ortega afirmó que la corrupción en aduanas puede implicar a sectores enteros del Estado que permiten que el contrabando continúe fluyendo. Hizo mención en presupuestos nacionales que han sido desviados hacia infraestructura de aduanas en regiones no navegables.

"Cuando yo llegué a la Dian habían creado como una Aduana con delegación exclusiva. Pregúntense por qué en Cartago Valle hay una Aduana donde no hay un río navegable, el aeropuerto Santana no está habilitado, no tiene radar y donde no hay ninguna frontera por ningún lado cerca, pero el nivel de volumen de cosas ilícitas que se mueven en esos sitios es tan grande que, para seguridad de los criminales, pues les crearon una Aduana con delegación", puntualizó.

La complejidad del contrabando va más allá de simples delitos económicos, opinó Ortega, ya que sugiere la existencia de redes internacionales conectadas con el narcotráfico y grupos organizados.

Publicidad

Subrayó la necesidad urgente de una reforma en el sector público y en los sistemas de control y, recaudación de impuestos en Colombia, sugiriendo que la recuperación de la confianza en las instituciones es crucial para erradicar el contrabando y sus vínculos corruptos.