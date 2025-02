Habla Daniel García Colorado, gestor de la reunión entre Vendrell y 'Papá Pitufo'

Blu Radio conversó con Néstor Daniel García Colorado, la persona que, según las versiones, habría acompañado al polémico empresario catalán Xavier Vendrell a la reunión en una casa de Guaymaral, en la que le habrían entregado los 500 millones de pesos que habrían intentado meter en la campaña presidencial. Diego Marín, alias 'Papá Pitufo ', zar del contrabando en Colombia, habría sido el responsable de este dinero.

Una de las primeras cosas que sostiene el exsecretario general del Partido Verde , fundador de esa colectividad, cercano a Carlos Ramón González y quien hoy se desempeña como estratega y consultor en políticas públicas, es que él no asistió a esa reunión en calidad de acompañante de Vendrell con conocimiento de quién era Diego Marín, sino que fue el gestor de una reunión, inicialmente de empresarios, en la que terminaron participando Vendrell y "Pitufo".

Según su relato, García fue contactado por un amigo empresario de muchos años, una persona respetable en el sector de la construcción llamada Víctor Gutiérrez, quien le pidió hacer un acercamiento con la campaña.

"Una persona con la que yo he trabajado por muchos años, o trabajaba hasta ese momento, me pide que, si puedo, haga un acercamiento con gente de la campaña porque hay un grupo de empresarios que podrían hacer un aporte. Me pareció lo más sano y una gestión necesaria para todas las campañas", dice García Colorado.

Acto seguido, tras ese primer contacto entre Gutiérrez y García, el estratega afirma que decidió buscar directamente a Vendrell porque sabía que era una persona importante en la campaña y lo reconocía como estratega en el área de voluntariado.

A través de contactos dentro del voluntariado de la campaña, logró comunicarse con Vendrell y acordaron asistir a una reunión a principios de 2022 en una casa de Guaymaral, un punto que se les asignó. García insiste en que no sabía que esa casa pertenecía a Diego Marín, alias 'Papá Pitufo'.

"Creo que Vendrell confió en mí, sí, tuvo un gesto de confianza y simplemente me dijo: ‘Ah, bueno, qué importante, hagamos la reunión’. Y por eso terminamos allá. Yo recojo a Xavier (Vendrell) en mi carrito, un Kia Picanto gris. Él me da un punto donde recogerlo y llegamos sin problema a la casa", afirma García.

Según su versión, al llegar a la casa junto con Vendrell, se encontraron con un asado familiar y se pusieron a ver un partido del Barcelona durante casi una hora, conversando de distintos temas entre Gutiérrez, "Pitufo", Vendrell y él. García sostiene que, en esa reunión, no se habló de la campaña y que no le consta que Vendrell se haya apartado para hablar en privado con Marín.

Después de más de una hora, García y Vendrell decidieron retirarse en el carro personal de García. Según su testimonio, nunca vio a Vendrell con ningún maletín.

"No me correspondía y no se habló de ese tema (la campaña), por eso lo digo con toda claridad, con toda transparencia: hoy sabemos que el señor es ‘Papá Pitufo’, pero en ese momento no lo sabíamos. Si hubiera sabido, pues no llevaba a Xavier. Con toda certeza, el señor Vendrell, con quien no tengo ninguna relación ni en el pasado ni en el presente, solo en ese tema de campaña, tampoco tenía idea de quién era. Vendrell no sale ni con un maletín, nada. Como llegamos, nos fuimos. O sea, si hay videos de esa reunión, como dicen en medios, pues buenísimo, porque corroboran mi versión. Pero estoy acá, no tengo nada que esconder", insiste García.

Frente a las versiones que señalan que, una vez Augusto Rodríguez notificó al presidente Petro sobre el ingreso de los 500 millones de pesos a la campaña, se decidió devolverlos, que para ello se le solicitó a Vendrell grabar la reunión y que el empresario reconoció que faltaban 50 millones de pesos porque se los había quedado un dirigente del Pacto Histórico aún sin identificar, García lo niega tajantemente. Argumenta que no es miembro del Pacto Histórico, sino de la Alianza Verde, y que nunca vio dinero en manos de Vendrell ese día.

"Para ser claro: nunca más volví a tener relación con Xavier Vendrell. No tengo ninguna relación con él más allá de que me cae bien, me parece un buen tipo. No sé por qué lo pintan como un demonio, si es una persona bien intencionada. Lo digo con toda claridad: si alguien tiene alguna responsabilidad en que esa reunión se haya dado, soy yo", afirma García.

García también se refirió a las versiones que sugieren que la persona que supuestamente se quedó con parte del dinero tenía un familiar trabajando en la Dirección Nacional de Inteligencia. "No soy yo", insiste García, aunque reconoce que su hermana trabaja en esa entidad, en el área jurídica, pero aclara que ni él le consiguió ese puesto ni ella tiene conocimiento del tema.

Por último, García admite que se arrepiente de haber gestionado la reunión, pero sostiene que su papel fue únicamente el de facilitador de un encuentro entre Vendrell y empresarios, entre los que terminó apareciendo 'Papá Pitufo'.