Ferney Lozano confirma gestión de avioneta, pero desconoce relación con 'Papá Pitufo'

Tras conocerse las revelaciones de la revista CAMBIO sobre el posible ingreso de $500 millones de pesos del zar del contrabando, Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, a la campaña Petro Presidente 2022, a través del polémico empresario catalán Xavier Vendrell, pero que se habrían devuelto sin denunciar el hecho a las autoridades; BLU Radio contactó a Ferney Lozano, diputado de la asamblea de Valle del Cauca y vicepresidente de la Colombia Humana, quien según las versiones, el 12 de noviembre de 2021 habría gestionado junto con Leila Carabalí una avioneta para que el entonces candidato Gustavo Petro viajase a Buenaventura a participar en un evento de campaña.

Según CAMBIO, el gestor de la aeronave fue César Valencia, el intermediario de 'Papá Pitufo' para acercarse a la campaña presidencial. Al parecer, desde ese momento habría comenzado la infiltración de estos dineros de Marín a la campaña.

Lozano aseguró a BLU Radio que su trabajo consistió en campañas de acompañamiento y apoyo del presidente Petro en el Valle. Agrega que fue una “colaboración”, pero que nunca hubo desde el nivel central un recurso para la campaña. "Lo que llevaba del nivel central eran cuestiones de publicidad, nunca dinero, nosotros acá nos movíamos para los eventos, conseguíamos (recursos) con amigos, tarimas y demás", dijo.

Sobre sus gestiones el 12 de noviembre de 2021 para una avioneta que llevó a Buenaventura al presidente Gustavo Petro, el diputado respondió que no recuerda la fecha, que considera que esto podría haber ocurrido entre 2017 y 2018, pero que las gestiones sí se hicieron: "En el evento de Buenaventura, no recuerdo la fecha, él no podía ir, se iba a cancelar, entonces comenzamos a mirar si no era por tierra, si podíamos conseguir la avioneta, hicimos ese esfuerzo y se logró que pudiera ir a saludar a la gente y regresara de Buenaventura a Cali"

Publicidad

Lozano asegura que no tenía conocimiento de los nexos de esta avioneta con Cesar Valencia, intermediario de 'Papá Pitufo': "Uno va a contratar un servicio al sitio donde está para el público, como cuando uno compra un pasaje para avión. Si es un sitio comercial normal, no va a estar alguien diciendo. Si fuera algo raro o secreto uno dice: pilas que eso no. Pero eso fue un alquiler normal, cualquier persona lo puede hacer y el precio normal".

El presidente Gustavo Petro por ahora no se ha pronunciado más allá de lo que dijo el viernes pasado desde Bucaramanga anticipando la publicación del informe de CAMBIO y reconociendo que el zar del contrabando sí intentó aportar dineros a su campaña, pero que la campaña le dijo que no y evitó que llegaran esos recursos, aunque nunca hicieron la denuncia durante la campaña.