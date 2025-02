Vía Vendrell, alias “Papá Pitufo” habría dado $500 millones para campaña Petro Presidente

En su edición de este domingo, la revista Cambio reveló que el acercamiento de Diego Marín, alias 'Papá Pitufo' y reconocido como el zar del contrabando en Colombia, y la campaña Petro Presidente comenzó un año y medio antes de que Gustavo Petro llegara a la Presidencia en 2022.

Según la investigación de María Jimena Duzán y Federico Gómez Lara, este acercamiento se dio a través de una persona que se identificó como César Valencia, quien contactó a Augusto Rodríguez, hoy director de la UNP y en ese momento jefe de la precampaña y de la UTL del entonces senador Gustavo Petro. Esta persona le dijo a Rodríguez que unos empresarios caleños querían apoyar a Petro. Sin embargo, luego un amigo de la campaña, que no fue identificado, advirtió que estos empresarios podrían tener vínculos con "Papá Pitufo".

El ahora director de la UNP le avisó al candidato hoy Presidente, y la respuesta de este fue que los tuvieran bajo observación para ver qué movimientos realizaban. Sin embargo, el 12 de noviembre de 2021, Petro realizó un viaje a Buenaventura, y para no quedarse a dormir allí, el entonces senador habría aceptado utilizar una avioneta que fue gestionada por dos miembros del Pacto Histórico de origen valluno: Ferney Lozano y Leila Carabalí. El registro de la matrícula de esa avioneta se lo enviaron a Eduardo Ávila, quien era el gerente de la campaña, para que revisara si estaba libre de sospechas.

A Petro le dieron luz verde y viajó en esa aeronave junto con Augusto Rodríguez. Cuando la comitiva aterrizó, según Cambio, les avisaron que el gestor de la avioneta era César Valencia, intermediario de "Papá Pitufo". El presidente no fue informado de esto y se devolvió en la misma aeronave.

Posteriormente, Augusto Rodríguez se enteró de que el dinero proveniente de este criminal entró a la campaña sin que él se diera cuenta, a través del polémico empresario catalán Xavier Vendrell , a quién una vez en el poder, el presidente nacionalizó de forma express. Según las revelaciones, se tratarían de $500 millones de pesos, que representaban la cuota inicial de $3.000 millones de pesos que el criminal iba a entregar. El desembolso del dinero a Vendrell ocurrió en un apartamento de "Papá Pitufo" en Guaymaral y del que habría quedado una grabación.

En ese momento, Augusto Rodríguez decidió reunirse con "Papá Pitufo" en el sector del Park Way de Bogotá. Rodríguez declaró a CAMBIO que el presidente no sabía nada de esto, pero que en esa reunión el mismo zar del contrabando le confirmó que la información sobre el ingreso de ese dinero era cierta y que la plata la tenía Xavier Vendrell.

En ese momento, el director de la UNP le contó al Presidente Petro lo que estaba pasando y este dio la orden de que había que devolver ese dinero y grabar esa devolución para tener pruebas en caso de que la información se filtrara a los medios. El empresario catalán y posterior asesor señaló que coordinó la entrega de ese dinero con unos empresarios de San Andresito, durante una reunión en la que el candidato había propuesto que se hicieran zonas de producción y no de contrabando. Vendrell aseguró además que en ese momento ni él ni el Presidente sabían quién era Diego Marín “Papá Pitufo”.

Sin embargo, hubo una segunda reunión entre Augusto Rodríguez y "Papá Pitufo". Allí, el director de la UNP le informó que la orden era devolverle su dinero y dicha operación quedó grabada. Sin embargo, CAMBIO asegura que no habría sido la única suma que este criminal habría entregado a la campaña.

La revista consultó al presidente, quien confirmó toda esta historia y defendió a Vendrell: "Supe que ofrecían mucho dinero por los puestos que llamo rojos: Dian, aduanas, Uiaf, Polfa, puertos. Y siempre, a quien mencionaba eso, le dije que eso venía de la mafia y que se mantuvieran a metros. A través de Xavier, Papá Pitufo intentó infiltrar la campaña y ordené devolver esos dineros. Efectivamente, hubo una reunión que dijo ser de Sanandresitos, en la que propuse que se hicieran zonas de producción y no de contrabando. Xavi no conocía bien Colombia y le advertí que no todo empresario era correcto y que había que desconfiar de todos. Yo di la orden de grabar la devolución del dinero para tenerla como prueba.

Y agregó, "Papá Pitufo siguió intentando, por diversos caminos, penetrar la campaña. Por eso la recepción de dineros se centralizó en la gerencia de la campaña a través de un anuncio público. Di orden expresa de no recibir donaciones de propietarios de bancos, ni de nadie de quien pudiéramos sospechar actividades oscuras. Le dije con expresa claridad: 'cero narcotráfico'. Xavi es un militante de izquierda republicana y nos ha ayudado mucho en la solución de problemas complejos. Yo protejo de la represión ideológica a la gente que nos ayuda y eso estaba sucediendo con los republicanos en Cataluña".

¿Quién es Diego Marín, alias “Papá Pitufo”?

Diego Marín, Alias “Papa Pitufo”, es conocido como el zar del contrabando. Tiene nacionalidad colombiana y española y es quien controlaba el contrabando en los puertos colombianos ingresando, transportando y comercializando mercancía ilegal que llegaba a Cartagena y Buenaventura desde China. Fue capturado en abril de 2024 en Valencia, España, pero huyó del país aprovechando que un juez le concedió la libertad temporal mientras se concretaba su extradición hacia Colombia. En diciembre de 2024 fue recapturado en Portugal y en los próximos meses regresaría al país, dice el presidente, para contar toda la verdad.

Precisamente el mandatario se pronunció sobre este criminal el pasado viernes desde un evento con el Ministerio de Educación en Bucaramanga. ”El domingo publican una columna sobre sus intenciones para infiltrar mi campaña. Yo decidí ponerlo preso no porque sea juez sino porque había cruzado las fronteras y estaba como ciudadano español en España, me correspondía impulsar su captura por ser contrabandista. Y en eso él dijo que había comprado decenas de ministras, directores, de las aduanas, la policía (…) hasta que su propuesta indecente llegó a mi candidatura y le dijo que no. Estamos a punto de que el mayor contrabandista llegue aquí, ese sí encadenado”.