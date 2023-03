Presidente Petro denuncia que el cartel de corrupción en la UNP se extiende a Inpec y Fiscalía

Este miércoles, 8 de marzo, después de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, entregó en Blu Radio más detalles sobre el atentado que sufrió, el presidente Gustavo Petro hizo una fuerte denuncia a través de su cuenta de Twitter. Aseguró que el cartel de corrupción en la UNP se extiende al Inpec y a la Fiscalía.

“El narcotráfico a partir de construir con dinero sus propias nóminas ha penetrado a la UNP, a la SAE, a la Fiscalía, a la fuerza pública, a la DIAN, a Aduanas. Se extiende por todas las ramas del poder público. Nuestra decisión es separar el poder público de las mafias”, manifestó.

Asimismo, el mandatario volvió a rechazar el atentado contra el director de la Unidad Nacional de Protección, quien, según comentó, lo acompañó en todas las investigaciones y debates "para separar al paramilitarismo de la política".

“Cuando libré la batalla en el Congreso para separar al legislador de la mafia del paramilitarismo, Augusto Rodríguez me acompañó en todas las investigaciones y debates que hicimos. Hoy libramos esa batalla en el ejecutivo y atentan contra su vida”, recalcó Petro.

Esta denuncia la hace después de que el mismo director de la UNP manifestara en diálogo con Blu Radio que no descarta que varios sindicatos de la UNP estén detrás de su atentado.

“Yo no lo puedo decir, pero no lo descarto, sencillamente no lo descarto porque los ataques son feroces. En días pasados dos de estos señores se enteraron que un domingo estaba trabajando en la entidad y se inventaron una reunión en las instalaciones del búnker de la Fiscalía y empezaron a decir que les estaban entrando llamadas del director y que yo los estaba amenazando. Pues se auto llaman, me clonaron el teléfono, escriben barbaridades de que yo los estoy persiguiendo y se van a la Fiscalía hacer un montaje no sé con qué funcionario”, señaló.

