Nación

Presidente Petro designó a Nhora Mondragón como nueva directora del Dapre

Será el reemplazo de Angie Rodríguez, quien renunció a su cargo para asumir la gerencia del Fondo de Adaptación.

