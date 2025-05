Presidente Petro en medio de plan pistola: “No hay un caos de violencia en este Gobierno”

Durante el consejo de ministros que se realizó este lunes, 5 de mayo, el presidente Gustavo Petro se refirió a las cifras de violencia en el país y entregó un balance de seguridad con respecto a años anteriores y aseguró que no hay un caos de violencia en el país.

"Hay una devuelta a la violencia por el incumplimiento del acuerdo Farc-Santos (...) nosotros no hemos aumentado de ese nivel la tasa de homicidios, no me gusta, pero hemos quedado en los niveles que dejó Duque. Hay una leve tendencia a disminuir, pero es muy leve para sentirnos victoriosos. No hay un caos de violencia en este Gobierno, eso es mentira política y mediática, simplemente no hemos podido bajar los niveles de Duque", dijo mientras se apoyaba de las cifras.

En alocución presidencial, el mandatario @petrogustavo entregó un balance de la tasa de homicidios en Colombia desde 1990 al 2024, con la influencia de la política centrada en la disminución de la taza de homicidios en Bogotá de Antanas Mockus y del Proceso de Paz del…

El mandatario, además, dijo que el país es relativamente exitoso en su lucha por salir de la violencia.

El Presidente @petrogustavo mostró el balance general de la sociedad colombiana tratando de salir de la violencia en los últimos 30 años. "Colombia es un país relativamente exitoso en salir de la violencia. Hemos combinado fases de más ofensiva del Estado, hemos combinado fases…

"Colombia es un país relativamente exitoso en salir de la violencia. Hemos combinado fases de más ofensiva del Estado, hemos combinado fases de más diálogo y paz, unos gobiernos han tenido un talante, otros otro, pero el balance en general es que hemos sido exitosos como sociedad, y un ejemplo es Medellín, este es un caso de estudio mundial para aplicar en contextos de violencia, porque es profundamente exitoso", resaltó.

Y agregó, “Terrorismo es causar, por medios violentos, terror en la población civil de manera sistemática y generalizada. No se puede generalizar el término”, afirmó, en referencia a debates actuales sobre seguridad y conflicto en el país.

Además, reiteró que sus intervenciones están bajo censura por parte de los medios de comunicación.

“Hoy queremos dedicar esta alocución, en primer lugar, al tema de la seguridad, vista desde el enfoque delincuencial que más afecta la vida. Por decisiones de tipo judicial y administrativo ajenas a la Presidencia de la República, este tipo de intervenciones está bajo censura”, señaló al inicio de su intervención.

Hay que decir que mientras el mandatario daba estas cifras, en varios departamentos están en alerta por cuenta del plan pistola que acecha a los policías y que ya deja aproximadamente 35 muertos. Esos crímenes han sido cometidos en su mayoría por el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, mediante el llamado plan pistola de asesinatos selectivos de uniformados incluso cuando están fuera de servicio o de vestidos de civil.

Sobre el ELN

El presidente Gustavo Petro, afirmó este lunes que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la que su Gobierno congeló los diálogos de paz, cometió el error de seguir en la guerra y el narcotráfico, lo que consideró algo "triste".

"El ELN, como todos sabemos -excepto los frentes del sur de Colombia que van hacia la paz- ha decidido la guerra y el 'traqueteo' (narcotráfico) y eso los consumirá. Triste manera de acabar un proyecto que habló de emancipación humana y que habló de revolución en Colombia. Es una historia triste, muy triste, ni siquiera las Farc cometió ese error", manifestó en una alocución al país.

Según Petro, por "abrazar el camino del 'traqueteo'", esa guerrilla "mata a campesinos" y es una de las responsables de la violencia sin fin en el país, acentuada desde mediados de abril con el asesinato de más de 30 policías y militares.