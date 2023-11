Presidente Petro irá a evento de Santos por siete años de acuerdo con Farc

El presidente Gustavo Petro asistirá al evento organizado por el expresidente Juan Manuel Santos para conmemorar los siete años de la firma del acuerdo de paz con las FARC.

La decisión de Petro de asistir al evento de Santos es un giro inesperado, ya que en los últimos meses ambos mandatarios han mantenido una relación tensa. En agosto de 2022, Petro canceló su participación en un evento organizado por Santos en Cartagena, lo que fue interpretado como un desplante.

Sin embargo, en las últimas semanas Petro ha dado señales de que está dispuesto a tender puentes con Santos. En un evento con el expresidente Álvaro Uribe, Petro dijo que estaba dispuesto a "hablar con todos" para construir un nuevo acuerdo nacional.

La decisión de Petro de asistir al evento de Santos también es un mensaje importante para la comunidad internacional. El acuerdo de paz con las FARC es un logro fundamental para Colombia, y el respaldo de Petro a este proceso es una señal de que el país está comprometido con la paz.

Opiniones sobre la decisión de Petro

La decisión de Petro de asistir al evento de Santos ha sido recibida con opiniones encontradas en el debate de Mañanas Blu.

Luis Ernesto Gómez dijo que la decisión es "un buen mensaje": "Es importante que el presidente Petro busque tender puentes con todos los sectores, incluyendo al expresidente Santos", dijo Gómez. "El acuerdo de paz es un proceso fundamental para Colombia, y el respaldo del presidente Petro es una señal de que el país está comprometido con la paz".

Aurelio Suárez, analista político, dijo que la decisión es "una maniobra política": Yo descreo mucho de que Petro pueda estar bien al tiempo con Uribe y con Santos. Descreo de eso si se trata hoy de aterrizar forzosamente de barriga al evento que Juan Manuel Santos promovió para el séptimo aniversario de la firma del Acuerdo de paz de Cartagena. No estoy tan seguro de que pueda ser ese equilibrio, porque es que la intervención de Santos, que ha sido mentor de Petro durante una década Santos lo alentó en la alcaldía. La verdad es que las declaraciones de Juan Manuel Santos sobre con Petro en el evento de Anif fueron fuertes y, menciono algo que tal vez no se ha mencionado, fuera de destruir lo destruido, le dijo: ‘Mire el proceso de paz que usted tiene no es con ninguna FARC, es con unos traquetos’. Eso fue lo que le dijo Santos sobre el proceso de paz a Petro que está adelantando”.