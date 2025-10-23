¿Presidente Petro se retractó o no de sus acusaciones contra fiscal Burgos? Abren desacato

El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá admitió un incidente de desacato en contra del presidente Gustavo Petro, esto dentro de la acción de tutela que fue interpuesta por el fiscal Mario Burgos, quien llevó el proceso del hijo mayor del jefe de Estado, Nicolás Petro por lavado de activos.

La decisión del juzgado de admitir esta acción es porque el presidente no habría acreditado el cumplimiento total del fallo de tutela que le ordenaba retractarse por sus declaraciones contra Burgos.

Si bien el presidente Gustavo Petro el pasado 15 de octubre mediante su red social 'X' presentó un escrito de retractación, para el fiscal Mario Burgos esta orden no se cumplió a cabalidad y quedó inconforme, señalando que no correspondía a lo ordenado en principio.

"El accionante (Mario Burgos) a través de apoderado, presenta memorial radicado el 16 de octubre de 2025, en el que pone en conocimiento del despacho que el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una publicación de rectificación en la red social X el 15 de octubre de 2025 y manifiesta su inconformidad frente a la misma, afirmando que no da cumplimiento a lo ordenado en la sentencia ni en auto de 3 de octubre de 2025, a través del cual se aceptó la objeción de conciencia presentada por el Presidente de la República", se lee en el documento.



Ahora bien, el juzgado determinó abrir un incidente de desacato contra Petro por no allegar la acreditación de que en efecto se retractó de haber llamado "narcofiscal" a Burgos, por ello el juzgado abre este incidente para que el primer mandatario demuestre que sí se retractó.

Todo esto tiene un contexto y es que, un juez consideró que las declaraciones del mandatario vulneraron los derechos fundamentales de Mario Burgos al buen nombre, honra, integridad personal y dignidad humana .“De acuerdo a lo analizado y considerado, tanto en primera como en segunda instancia, prima la protección y garantía del buen nombre, dignidad humana y honra del señor Fiscal Burgos, ya que en nuestro ordenamiento jurídico existe el principio de presunción de inocencia” describió el fallo del Juzgado.

La advertencia del juzgado es claro, si el presidente Petro no acredita que se retractó podría ser objeto de eventuales sanciones, ahora el juzgado estudiará los argumentos de ambas partes para resolver de fondo el incidente y determinar si hubo o no desacato.